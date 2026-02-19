Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 11:07

Минздрав Владимирской области решил судиться с онкобольной из-за лекарства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министерство здравоохранения Владимирской области подало апелляцию на решение суда, который обязал ведомство обеспечить местную жительницу дорогостоящим препаратом от рака, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на судебные документы. Ведомство оспорило вердикт, вынесенный в конце января.

Суд ранее рассмотрел иск жительницы региона и удовлетворил ее требования, признав за пациенткой право на регулярное бесплатное получение назначенного лекарственного препарата. После вынесения решения региональный Минздрав подал апелляционную жалобу. Ведомство заявило о несогласии с выводами суда и потребовало пересмотра принятого судебного акта.

29 января 2026 года Октябрьским районным судом Владимира вынесено решение по иску Ангелиди Елены к министерству здравоохранения Владимирской области о признании права на регулярное бесплатное обеспечение лекарственным препаратом Трастузумаб дерукстекан (Энхерту, — прим. Газеты.Ru») <…>. Решением суда иск удовлетворен. Министерство с решением суда не согласно, считает его незаконным, — указано в жалобе министерства.

Ранее сообщалось, что российские регионы с 2026 года смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. Заявки от региональных властей будут направляться в Минздрав. В федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировано 9 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах — по 10 млрд рублей.

