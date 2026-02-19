Минздрав Владимирской области решил судиться с онкобольной из-за лекарства

Министерство здравоохранения Владимирской области подало апелляцию на решение суда, который обязал ведомство обеспечить местную жительницу дорогостоящим препаратом от рака, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на судебные документы. Ведомство оспорило вердикт, вынесенный в конце января.

Суд ранее рассмотрел иск жительницы региона и удовлетворил ее требования, признав за пациенткой право на регулярное бесплатное получение назначенного лекарственного препарата. После вынесения решения региональный Минздрав подал апелляционную жалобу. Ведомство заявило о несогласии с выводами суда и потребовало пересмотра принятого судебного акта.

29 января 2026 года Октябрьским районным судом Владимира вынесено решение по иску Ангелиди Елены к министерству здравоохранения Владимирской области о признании права на регулярное бесплатное обеспечение лекарственным препаратом Трастузумаб дерукстекан (Энхерту, — прим. Газеты.Ru») <…>. Решением суда иск удовлетворен. Министерство с решением суда не согласно, считает его незаконным, — указано в жалобе министерства.

Ранее сообщалось, что российские регионы с 2026 года смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. Заявки от региональных властей будут направляться в Минздрав. В федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировано 9 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах — по 10 млрд рублей.