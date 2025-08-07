Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака

Пациенты получат первую российскую вакцину от рака осенью 2025 года, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он объяснил, от каких видов онкологических заболеваний она будет защищать, войдет ли в систему ОМС, как часто нужно будет ее применять для полного выздоровления.

Что представляет собой российская вакцина от рака

— Александр Леонидович, расскажите, что такое онковакцина. Больному онкологией нужно будет делать уколы?

— Это раствор, который будет вводиться в организм инъекционно, то есть с помощью шприца, тем, кто заболел. Если опухоль локальна, скорее всего, препарат имеет смысл вводить непосредственно в нее. Если она метастазирует, то есть распространяется по всему организму больного, применять вакцину нужно системно. Она должна попасть в различные лимфатические узлы и активировать иммунную систему против тех чужеродных антигенов, опухолевых клеток, которые успели распространиться.

— Чтобы вылечить опухоль, онковакцину нужно будет вводить всего один раз или придется постоянно ревакцинироваться?

— Подразумевается, что за счет однократного укола достигнуть нужной активации иммунной системы не получится. По этой причине во всех документах, связанных с созданием препарата, заложен тот объем, который будет производиться для конкретного человека. Это примерно 8–10 уколов, которые получит пациент с интервалом в две-три недели.

Александр Гинцбург Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какой принцип действия у российской онковакцины

— Как работает эта вакцина?

— Онкологические заболевания возникают не потому, что человек больной, а из-за того, что наши клетки размножаются, обновляются, в результате чего в их генетическом материале возникают изменения. Некоторые из этих мутаций приводят к тому, что нормальные клетки начинают бесконтрольно размножаться и становятся онкологическими. От них нас должна защитить иммунная система. Опухоли появляются, когда она недостаточно активна.

Лечебная вакцина разработана на основе неоантигенов (антигены, специфические для опухолевых клеток и отсутствующие в нормальных тканях. — NEWS.ru). Эти мутации для каждого человека строго индивидуальны. Технология, над которой мы работаем, заключается в том, чтобы стимулировать иммунную систему. В результате происходит естественный процесс защиты от опухолевых образований.

— Правда ли, что онковакцина помогает в профилактике рецидива рака и метастаз?

— Скорее она подходит для борьбы с метастазами. Возможно, это относится и к рецидивам, особенно послеоперационным, когда хирург не в состоянии удалить все метастазы. Вакцина подходит в тех случаях, когда опухоль не локальная.

— Если у больного наступает ремиссия, нужно ли повторно применять эту вакцину?

— Вопрос правильный, но я не берусь на него отвечать, потому что я не хирург и не онколог. С моей точки зрения, да. Но для этого необходимы дополнительные исследования, которые наши коллеги будут вести в профессиональных ведущих онкологических центрах страны. В ближайшие полгода-год по результатам работы они дадут ответ на этот вопрос.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скоро ли начнутся испытания новой российской вакцины от рака

— Скоро ли новую вакцину протестируют на пациентах?

— Согласно существующему плану, в онкологическом центре имени Блохина и институте имени Герцена в конце сентября — начале октября больные меланомой (раком кожи. — NEWS.ru) смогут получить этот препарат.

— Почему именно с меланомой?

— Эта опухоль с очень большим количеством мутаций, для которой препарат создавать проще. Меланома — поверхностная опухоль, очень хорошо фиксируется ее резекция (частичное или полное удаление. — NEWS.ru), увеличение, а также все морфологические и фенологические вещи, которые надо определить, чтобы говорить об эффективности использования данного препарата. Планируется, что затем пойдет расширение на другие виды рака и масштабирование. Думаю, что через полтора года может идти речь о тысячах доз вакцины, выпущенных в месяц, даже о десятках тысяч.

— Правда ли, что в центре имени Гамалеи велось тестирование онковакцины на мышах? Что в итоге получилось?

— Результат очень положительный в плане недопущения метастазирования и резекции опухоли. Она полностью уходит. Мы провели эксперимент на трех различных моделях меланомы, что говорит о том, что данная технология работает очень хорошо. Дай бог, чтобы это все работало на больных людях.

Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи/РИА Новости

Будет ли новая российская вакцина от рака бесплатной

— Войдет ли новая вакцина в систему ОМС?

— Минздрав, понимая всю важность препарата, который сейчас создается, делает все возможное, чтобы было именно так.

— Как люди смогут получить вакцину, если она не будет продаваться в аптеках?

— Это не аптечный препарат, а индивидуальный. Он будет готовиться по генетическим данным, то есть по биологическому материалу людей, которым поставили диагноз в онкологических центрах. На основании этого генетического материала для конкретного больного в центре имени Гамалеи будет готовиться соответствующий вакцинный препарат, который передадут в лечебное учреждение для лечения и защиты.

— Что за биологический материал больного вы имеете в виду?

— Биопсия опухоли и маленькие кусочки биопсии нормальной ткани. Проще говоря, генетический материал опухоли сравнивается с генетическим материалом нормальной ткани. Специалисты определяют, какие мутации возникли у больного, чтобы использовать эту информацию для создания вакцины.

— Онковакцина стоит очень дорого?

— При научной разработке — да. Но для тех больных, кто экспериментально будет ее получать в рамках планируемого исследования, вакцина ничего не будет стоить. В дальнейшем все будут делать для того, чтобы все необходимые для вакцины препараты по полному циклу производились на территории России. Это позволит снизить стоимость препарата, чтобы вакцина вошла в набор высокотехнологической медицинской помощи, оплачиваемой нашим государством.

Женщина с полисом ОМС Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

Почему в мире обратили внимание на новую российскую онковакцину

— Поиски лекарства от рака в нашей стране и во всем мире ведутся давно. Как долго этим занимаются в центре имени Гамалеи?

— Данным препаратом мы официально занимаемся больше года. Технология отрабатывалась на те деньги, которые мы получили в качестве прибыли от «Спутника V» (вакцина от COVID-19. — NEWS.ru).

Идеология работы с онкологическими заболеваниями и создания препаратов для борьбы с ними на генетическом уровне была заложена в XX веке академиком Львом Зильбером и его учеником Гарри Абелевым. Они первые в мире выделили и доказали возможность борьбы с онкологическими заболеваниями за счет активации иммунной системы.

— Правда ли, что новая вакцина вызывает интерес в других странах и к вам поступило от них около десятка обращений? Можете ли уточнить, о каких государствах речь?

— Наиболее продвинутые переговоры по этому поводу ведутся с Вьетнамом и Сербией. Письма поступили от посольств, научных атташе из многих стран Южной Америки, из арабских стран и регионов Индонезии.

