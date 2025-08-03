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03 августа 2025 в 05:55

Гинцбург раскрыл, когда пациенты могут получить вакцину от рака

Гинцбург: пациенты могут получить вакцину от рака в ближайшие месяцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые пациенты могут начать получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, таков согласованный с Минздравом план.

Согласно существующему плану, согласованному с Минздравом, мы должны начать в экспериментальном режиме вводить вакцину от рака, созданную на основе неоантигенов, группе больных онкологических меланомой в ближайшие месяцы, — подчеркнул он.

Ранее японские ученые выяснили, что ферментированная при помощи пробиотика из листьев банана стевия может стать эффективным средством в борьбе с раком поджелудочной железы. Растение способно убивать раковые клетки, сохраняя здоровые в целостности. Эксперименты показали, что экстракт стевии в концентрации 200 микрограммов на миллилитр уничтожает до 30% болезнетворных клеток.

Тем временем ученые из Вашингтонского университета создали белки, которые могут определять и атаковать аномальные для организма клетки. Новое открытие способно ускорить разработку методов для борьбы с раком и вирусными инфекциями.

Михаил Гинзбург
вакцины
онкология
здоровье
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