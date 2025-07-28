В Японии назвали популярный продукт, убивающий раковые клетки IJMS: экстракт стевии может помочь в борьбе с раком поджелудочной железы

Если ферментировать стевию при помощи пробиотика из листьев банана, то можно получить эффективное средство в борьбе с раком поджелудочной железы, утверждают японские ученые в статье для журнала International Journal of Molecular Sciences. Растение способно убивать раковые клетки, сохраняя здоровые в целостности.

Эксперименты исследователей из Университета Хиросимы показали, что экстракт стевии в концентрации 200 микрограммов на миллилитр уничтожает до 30% болезнетворных клеток. При этом выяснилось, что ферментация с лактобактерией Lactobacillus plantarum усиливает целебные свойства растения. Ферментированный экстракт в той же концентрации позволил уничтожить 90% раковых клеток.

В статье также отметили, что рак поджелудочной железы — один из самых устойчивых к лечению видов онкологии. Пятилетняя выживаемость пациентов составляет менее 10%, поэтому открытие имеет ценную исследовательскую перспективу.

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