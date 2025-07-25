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25 июля 2025 в 16:47

Названы неочевидные признаки рака кишечника

Гастроэнтеролог Ткаченко призвал провериться на онкологию после потери веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если человек резко сбросил вес, не планируя при этом худеть, то это может указывать на рак кишечника, заявил гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Петр Ткаченко. По его словам, переданным «Вечерней Москвой», также стоит провериться, если в стуле появилась кровь, а ночью стали мучить боли в животе.

Когда человек не планировал худеть, но резко сбросил вес, — это может указывать на рак кишечника. Опухоль всегда быстро растет и начинает потреблять ресурсы организма, поэтому человек теряет вес, — пояснил врач.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России выросла за пять лет на 9%. По его словам, это колоссальный успех страны в борьбе с этим заболеванием.

До этого стало известно, что в России вакцина от рака будет бесплатной. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург добавил, что препарат будет лечить меланомы, рак почки, легких и многие другие разновидности онкозаболеваний.

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