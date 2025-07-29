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29 июля 2025 в 20:42

Американские ученые нашли новый способ борьбы с раком

Science: ученые из США создали белки для выявления раковых клеток в организме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Вашингтонского университета создали белки, которые могут определять и атаковать аномальные для организма клетки, сообщает научный журнал Science. Новое открытие способно ускорить разработку методов для борьбы с раком и вирусными инфекциями.

По данным издания, ученые обратились за помощью к искусственному интеллекту, сгенерировавший 11 миниатюрных белков, которые могут атаковать аномальные клетки. В итоге восемь из них успешно вызвали иммунный ответ, а две смогли полностью уничтожить пораженные клетки, не повредив здоровые ткани.

Ранее японские ученые выяснили, что ферментированная при помощи пробиотика из листьев банана стевия может стать эффективным средством в борьбе с раком поджелудочной железы. Растение способно убивать раковые клетки, сохраняя здоровые в целостности. Эксперименты показали, что экстракт стевии в концентрации 200 микрограммов на миллилитр уничтожает до 30% болезнетворных клеток. При этом выяснилось, что ферментация с лактобактерией Lactobacillus plantarum усиливает целебные свойства растения.

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