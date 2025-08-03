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03 августа 2025 в 14:47

В России объяснили, почему вакцина от рака не появится в аптеках

Заведующая НМИЦ Строганова: отечественной вакцины от рака не будет в аптеках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую вакцину от рака нельзя будет купить в обычной аптеке, рассказала Lenta.ru заведующая молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ Анна Строганова. Ученый отметила, что каждый препарат изготавливают с учетом особенностей определенного пациента.

В аптеки эта вакцина не попадет, как наши химиопрепараты или таргетная терапия. Связано это с тем, что делается она под конкретного человека, учитывая те опухолевые неоантигены, которые есть именно у него, — пояснила Строганова.

Российские ученые настроены оптимистично, подчеркнула заведующая НМИЦ. По ее словам, препарат может показать хорошие результаты, которые помогут избежать рецидивов и метастазов.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первые пациенты могут начать получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака в ближайшие месяцы. По словам медика, соответствующий план уже согласовали с Минздравом. Он добавил, что вакцина будет вводиться в экспериментальном режиме.

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