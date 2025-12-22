Новый год-2026
Раскрыта судьба Гинцбурга после ухода с поста руководителя центра Гамалеи

Гинцбург продолжит работу в центре Гамалеи в качестве научного руководителя

Александр Гинцбург Александр Гинцбург Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Академик РАН Александр Гинцбург продолжит работу в научно-исследовательском центре эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи после ухода с поста руководителя, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России. Там уточнили, что микробиолог возьмет на себя обязанности научного руководителя.

Александр Гинцбург продолжит работу в должности научного руководителя НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что новым руководителем центра имени Гамалеи стал Денис Логунов. Прежде он занимал должность заместителя директора по научной работе.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ об отставке правительства региона. Он пояснил, что решение носит технический характер и связано с изменениями в уставе области, а также с необходимостью оптимизации работы отдельных направлений.

