Раскрыта судьба Гинцбурга после ухода с поста руководителя центра Гамалеи

Академик РАН Александр Гинцбург продолжит работу в научно-исследовательском центре эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи после ухода с поста руководителя, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России. Там уточнили, что микробиолог возьмет на себя обязанности научного руководителя.

Александр Гинцбург продолжит работу в должности научного руководителя НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что новым руководителем центра имени Гамалеи стал Денис Логунов. Прежде он занимал должность заместителя директора по научной работе.

