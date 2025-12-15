Правительство Самарской области отправили в отставку

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ об отставке правительства региона, который вступит в силу 16 декабря. На оперативном совещании он пояснил, что решение носит технический характер и связано с изменениями в уставе области, а также с необходимостью оптимизации работы отдельных направлений.

Принято решение об отставке правительства Самарской области. Сегодня подписан соответствующий указ губернатора, он вступает в силу с 16 декабря, — уточнил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что действующие члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Кандидатуру председателя правительства он планирует представить на рассмотрение Самарской губернской думы.

Отставка правительства последовала за принятием депутатами в октябре поправок в устав области, которые изменили структуру правительства и закрепили за Самарой статус столицы региона. Федорищев сообщал, что реорганизация приведет к сокращению числа министерств на 10% и руководящего состава ведомств на 20%. В обновленном правительстве будут предусмотрены должности четырех первых заместителей губернатора, один из которых возглавит правительство, а другие будут курировать различные направления деятельности.

