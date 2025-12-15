Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 15:12

Правительство Самарской области отправили в отставку

Губернатор Федорищев указом отправил правительство Самарской области в отставку

Вячеслав Федорищев Вячеслав Федорищев Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ об отставке правительства региона, который вступит в силу 16 декабря. На оперативном совещании он пояснил, что решение носит технический характер и связано с изменениями в уставе области, а также с необходимостью оптимизации работы отдельных направлений.

Принято решение об отставке правительства Самарской области. Сегодня подписан соответствующий указ губернатора, он вступает в силу с 16 декабря, — уточнил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что действующие члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Кандидатуру председателя правительства он планирует представить на рассмотрение Самарской губернской думы.

Отставка правительства последовала за принятием депутатами в октябре поправок в устав области, которые изменили структуру правительства и закрепили за Самарой статус столицы региона. Федорищев сообщал, что реорганизация приведет к сокращению числа министерств на 10% и руководящего состава ведомств на 20%. В обновленном правительстве будут предусмотрены должности четырех первых заместителей губернатора, один из которых возглавит правительство, а другие будут курировать различные направления деятельности.

Ранее главу Гулькевичского района Краснодарского края уволили в связи с утратой доверия. В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что чиновник предоставлял местным властям недостоверные данные о доходах и имуществе.

Самарская область
правительства
власти
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Слава захотела подать в суд на Долину из-за сорвавшейся сделки
Главный музей Франции закрылся из-за забастовки
В Госдуме раскрыли главную гарантию безопасности для Украины
«Мы в одном шаге»: Украина подошла к опасной черте в энергетике
В Германии предъявили обвинение депутату за наци-приветствие
В Госдуме предложили запретить музыку группы Pussy Riot в России
Как подобрать идеальный подарок по знаку Зодиака: гид для всех
Корнишоны на вашем столе: что это за огурчики и с чем их есть
Удары по ДНР довели командира ВСУ до тюремной камеры
Правительство Самарской области отправили в отставку
Умер нидерландский режиссер Паул де Нойер
В Госдуме подвели итоги конкурса «Культурная столица 2027 года»
«Важно помнить»: Володин обратился к россиянам в День памяти журналистов
В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов
«Елки-12». Чем фильм похож на «Слово пацана» и «Москва слезам не верит»
Суд арестовал мужчину за приставание к блогеру в московском метро
Появилась новая версия пропажи туристов на Ослянке
Раскрыты самые необычные имена новорожденных москвичей в 2025 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 декабря, фото, видео
Влияние географии на себестоимость топлива: российская специфика
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.