11 декабря 2025 в 14:44

Главу района на Кубани отправили в отставку

Главу Гулькевичского района Кубани уволили из-за утраты доверия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главу Гулькевичского района Краснодарского края уволили в связи с утратой доверия, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, чиновник предоставлял местным властям недостоверные сведения о доходах и имуществе, а также нарушал антикоррупционное законодательство.

По инициативе прокуратуры края в связи с утратой доверия удален в отставку глава Гулькевичского района, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов решил не обжаловать изъятие у него 9 млрд рублей. Уточняется, что срок подачи заявления истек в пятницу, 5 декабря. По словам источника, при этом компаньон Момотова Андрей Марченко подал апелляционную жалобу.

Также генпрокурор России Александр Гуцан сообщил, что с начала текущего года по инициативе прокуроров утратили доверие и лишились должностей более 700 чиновников. По его словам, сейчас ведется работа по законодательному закреплению последствий таких увольнений, в частности, рассматривается возможность введения временного запрета на занимание определенных должностей.

