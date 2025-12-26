Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 10:36

ВЦИОМ раскрыл, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил 80%

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 80,8%, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом уровень одобрения деятельности главы государства составил 77%. Исследование проводилось с 15 по 21 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составляет 77%, — говорится в результатах исследования.

Вместе с тем работу российского правительства одобряют 49,5%, а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 50,7% респондентов. О доверии к главе кабмина заявили 60% человек.

Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что главными героями для россиян в 2025 году стали Путин и военнослужащие. По словам главы департамента политических исследований ВЦИОМа Михаила Мамонова, респондентам задавали открытый вопрос без вариантов ответа.

До этого сообщалось, что не менее 76% россиян, смотревших прямую линию, высоко оценили выступление президента. При этом 82% респондентов отметили искренность главы государства при ответах на вопросы. Наибольший отклик аудитории вызвали вопросы, связанные со специальной военной операцией.

Россия
ВЦИОМ
опросы
доверие
Владимир Путин
правительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нежное и вкусное мясо: готовим говядину в пиве с черносливом
Суд вернул Салехарду незаконно приватизированные объекты на 255 млн рублей
Роль резервных мощностей в эпоху нестабильных цепочек поставок
Проще некуда: самый вкусный способ запечь цветную капусту в духовке
У Плющенко появились осложнения после пластики у хирурга Хайдарова
Курсантам СБУ подарят «путевки» в зону боевых действий
Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь
Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Раскрыто, где несла бомбу задержанная за попытку теракта в Севастополе
Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита
Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Таможенники задержали россиянина с полусотней редких шкур
Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире
Готовим десерт с алкоголем: классический тирамису дома
В России тысячи семей могут освободить от налогов
Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих
К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета
Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту
Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.