ВЦИОМ раскрыл, сколько россиян доверяют Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 80,8%, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом уровень одобрения деятельности главы государства составил 77%. Исследование проводилось с 15 по 21 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составляет 77%, — говорится в результатах исследования.

Вместе с тем работу российского правительства одобряют 49,5%, а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 50,7% респондентов. О доверии к главе кабмина заявили 60% человек.

Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что главными героями для россиян в 2025 году стали Путин и военнослужащие. По словам главы департамента политических исследований ВЦИОМа Михаила Мамонова, респондентам задавали открытый вопрос без вариантов ответа.

До этого сообщалось, что не менее 76% россиян, смотревших прямую линию, высоко оценили выступление президента. При этом 82% респондентов отметили искренность главы государства при ответах на вопросы. Наибольший отклик аудитории вызвали вопросы, связанные со специальной военной операцией.