Мадуро оценил готовность Венесуэлы обсуждать соглашение с США Мадуро: Венесуэла согласна обсуждать с США соглашение по борьбе с наркотрафиком

Венесуэла готова обсуждать с США соглашение о борьбе с наркотрафиком, сообщил президент страны Николас Мадуро журналисту Игнасио Рамонету, трансляция которого была опубликована в Telegram-канале главы государства. Он добавил, что обсуждаема также возможность американских инвестиций в свой нефтяной сектор.

Правительство Соединенных Штатов это знает, потому что мы многим его представителям говорили, что если они хотят серьезно обсудить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы, — сказал Мадуро.

По его словам, США также должны знать: они могут заключить всеобъемлющие соглашения об экономическом развитии.

Тем временем Мадуро заявил, что у него был только один разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он длился около десяти минут. Беседа велась в уважительном ключе, отметил он.

Ранее Трамп обсудил с Мадуро возможность провести двустороннюю встречу. В их разговоре также принял участие госсекретарь США Марко Рубио. В ходе беседы поднимался вопрос организации встречи двух лидеров на территории США, но на данный момент четких планов по ее проведению пока нет.

До этого источники утверждали, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну.