Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 06:46

Мадуро оценил готовность Венесуэлы обсуждать соглашение с США

Мадуро: Венесуэла согласна обсуждать с США соглашение по борьбе с наркотрафиком

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Meng Yifei/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Венесуэла готова обсуждать с США соглашение о борьбе с наркотрафиком, сообщил президент страны Николас Мадуро журналисту Игнасио Рамонету, трансляция которого была опубликована в Telegram-канале главы государства. Он добавил, что обсуждаема также возможность американских инвестиций в свой нефтяной сектор.

Правительство Соединенных Штатов это знает, потому что мы многим его представителям говорили, что если они хотят серьезно обсудить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы, — сказал Мадуро.

По его словам, США также должны знать: они могут заключить всеобъемлющие соглашения об экономическом развитии.

Тем временем Мадуро заявил, что у него был только один разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он длился около десяти минут. Беседа велась в уважительном ключе, отметил он.

Ранее Трамп обсудил с Мадуро возможность провести двустороннюю встречу. В их разговоре также принял участие госсекретарь США Марко Рубио. В ходе беседы поднимался вопрос организации встречи двух лидеров на территории США, но на данный момент четких планов по ее проведению пока нет.

До этого источники утверждали, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну.

Николас Мадуро
Дональд Трамп
США
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве скорректировали цену проезда в городском транспорте
Шуба забыта! Готовлю быстрый салат с селедкой «Свердловский»
Аэропорт Оренбурга возобновил работу после шестичасового перерыва
Вихрь дронов и неудача ВСУ у Гуляйполя: новости СВО на утро 2 января
Измены, забвение, болезни: трагедии главных секс-символов советского кино
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 января: инфографика
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года
Состоящий из идейных нацистов полк перебросили под Сумы
Дедовский рецепт: антипохмельный суп с рисом и помидором
Хаш — спаситель ваш: снимаем похмельный синдром наваристым супом
Глава РДК переобъявлен в розыск после «воскрешения»
Протестующие на западе Ирана подожгли Коран и пытались ворваться в мечеть
«Осветят ли?»: российский переговорщик о реакции СМИ на трагедию в Хорлах
Более 60 БПЛА заметили над Россией этой ночью
Россиянам предложили работу с зарплатой до 200 тыс. рублей в праздники
Передача США данных летевшего к резиденции Путина БПЛА попала на видео
Названы фразы мошенников, выманивающих код для доступа к «Госуслугам»
«Совести нет, что ли»: Захарова указала на тактику Запада по атакам ВСУ
«Все уничтожены»: ВСУ лишились целой штурмовой группы под Харьковом
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на российский регион
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.