29 ноября 2025 в 07:16

Трамп и Мадуро обсудили возможность личной встречи в США

NYT: Трамп обговорил с Мадуро возможность встречи в США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп обсудил с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро возможность провести двустороннюю встречу, сообщила газета The New York Times (NYT). Авторы статьи отметили, что разговор об этом состоялся на прошлой неделе, в нем принял участие госсекретарь США Марко Рубио.

В ходе беседы поднимался вопрос организации встречи двух лидеров на территории Соединенных Штатов, но на данный момент четких планов по ее проведению нет. Пресс-служба Белого дома отказалась комментировать публикацию.

Ранее источники утверждали, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну для установления контроля над стратегически важной инфраструктурой и нефтяными месторождениями.

Также появилась информация, что ЦРУ в рамках отношений с Венесуэлой быстрыми темпами нарастило работу своего подразделения по борьбе с наркотиками. Усилия, которые были приложены, сопоставимы с теми, что предпринимали США в рамках войны против терроризма, объявленной после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, отметили журналисты.

