Раскрыты планы США по поводу Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Уточняется, что это, по их мнению, один из способов установления контроля над нефтяными месторождениями страны.

К середине лета администрация рассматривала возможность ударов по лодкам (с наркотиками. — NEWS.ru) и второй набор вариантов опций, ориентированных на Венесуэлу, включая захват нефтяных месторождений и «поимку и захват» Мадуро», — говорится в публикации.

Источник издания отметил, что ЦРУ быстрыми темпами наращивало работу своего подразделения по борьбе с наркотиками. Усилия, которые были приложены, сопоставимы с теми, что предпринимало США по «войне против терроризма» после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, сказано в материале.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну для установления контроля над стратегически важной инфраструктурой и нефтяными месторождениями.

Тем временем один из четырех танкеров, доставляющих нафту в Венесуэлу, Seahorse трижды не смог попасть в республику из-за американского эсминца USS Stockdale. Отмечается, что судно под флагом Камеруна вело себя необычно: оно два раза пыталось подойти ближе к венесуэльской территории, но оба раза отходило обратно, после чего осталось в Карибском море на малом ходу.