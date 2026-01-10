Десятки жителей Никарагуа арестовали из-за Мадуро

Правительство Никарагуа арестовало по меньшей мере 60 человек за то, что они якобы праздновали или выражали поддержку захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, передает в соцсети X неправительственная организация Blue and White Monitoring, которая составляет отчеты о нарушениях прав человека в республике. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, выступают верными союзниками Мадуро.

Аресты проводились в рамках «состояния повышенной готовности», введенного Мурильо после задержания Мадуро, и включали в себя слежку в жилых районах и социальных сетях, — сказано в сообщении.

Это произошло на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отменил вторую волну санкций против Венесуэлы, потому что она сотрудничала с США в вопросах нефтяной инфраструктуры. Также речь шла об освобождении политических заключенных.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Колумбии вышли на акции протеста, выражая растущее возмущение вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела Венесуэлы. Участники митингов осуждают угрозы лидера США распространить военные действия на территорию Южной Америки.