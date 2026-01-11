Трамп рассматривает атаку против Ирана во время протестов NYT: Трампу представили варианты ударов по иранским объектам

Президент США Дональд Трамп проинформирован о возможных вариантах военного воздействия на Иран, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. Главе Белого дома были представлены несколько опций, в том числе удары по объектам в Тегеране.

Трамп серьезно рассматривает возможность санкционировать атаку, на текущий момент окончательное решение им не утверждено, утверждает источник. Подготовка проходит на фоне заявлений президента о готовности нанести «сильный удар» по руководству республики, если это потребуется для защиты протестующих.

Помимо этого, госсекретарь Марко Рубио провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу, 10 января. В ходе беседы стороны затронули не только конфликты в Сирии и секторе Газа, но и уделили особое внимание иранским протестам. Газета подчеркивает, что координация между Вашингтоном и Тель-Авивом усиливается по мере того, как администрация Трампа оценивает риски применения военной силы против иранского режима.

Ранее президент Трамп на фоне протестов в Иране выразил мнение, что Исламская Республика стремится к свободе. По его словам, США готовы с этим «помочь», но как именно, политик не рассказал.