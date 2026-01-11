Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 07:41

В Европе испугались неожиданного шага Трампа по Украине и Гренландии

Politico: Европа боится, что Трамп купит Гренландию в рамках сделки по Украине

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Политики Евросоюза опасаются, что президент США Дональд Трамп может включить Гренландию в масштабную сделку по Украине, пишет издание Politico. Там отметили, что пока вероятность этого низкая, но ситуация может измениться в любой момент.

Это как деловая сделка, — пояснил источник СМИ.

Собеседник издания добавил, что Трамп рассматривает вопрос с точки зрения выгоды. Для него главное — стратегическая ценность острова.

Ранее министр внутренних дел США Дуглас Бергам заявил, что Европа должна поддержать план Трампа по приобретению Гренландии у Дании. По его словам, остров имеет решающее значение для национальной безопасности как США, так и всего региона.

До этого политолог Константин Блохин сообщил, что покупка острова слишком дорого обойдется США. Не исключается и аннексия Гренландии: на Западе нет силы, которая способна противостоять США. Трамп вошел бы в историю в случае присоединения острова к Штатам, констатировал эксперт. Однако проще надавить на Копенгаген и разместить на территории Гренландии военные базы «по сути за бесплатно».

Дональд Трамп
Гренландия
Украина
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа стоимость пенсионного балла в 2026 году
Повышение МРОТ, прожиточного минимума и пособий: полный разбор изменений
Нутрициолог дала совет, как прийти в форму после новогодних праздников
Кубанский чиновник поплатился должностью за угрозы спасателям
Священник объяснил, почему россияне отмечают старый Новый год
Низкокалорийный ужин всего за 15 минут и на 160 ккал — худеем вкусно!
Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в 2026 году
В Госдуме рассказали о ближайших трехдневных выходных для россиян
«Буратино» заработал 2 млрд рублей в прокате
Бойцы «Севера» за семь дней уничтожили более 110 объектов ВСУ
Трамп рассматривает атаку против Ирана во время протестов
Продюсер «Чебурашки-2» объяснил, какую кинопривычку важно привить россиянам
Индексация зарплат в январе: обязаны ли их повышать, как «выбить» прибавку
Бойцы ВСУ стали приманкой, ответ за Кубань: новости СВО к утру 11 января
Боевики в Таиланде взорвали 11 автозаправочных станций
Украинские расчеты БПЛА начали экстренно покидать Сумскую область
В Европе испугались неожиданного шага Трампа по Украине и Гренландии
В пансионате нашли нарушения после трагедии с постояльцами
Северное сияние озарило два российских региона
В Дании предложили пойти на крайний шаг ради Гренландии
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.