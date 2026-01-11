В Европе испугались неожиданного шага Трампа по Украине и Гренландии Politico: Европа боится, что Трамп купит Гренландию в рамках сделки по Украине

Политики Евросоюза опасаются, что президент США Дональд Трамп может включить Гренландию в масштабную сделку по Украине, пишет издание Politico. Там отметили, что пока вероятность этого низкая, но ситуация может измениться в любой момент.

Это как деловая сделка, — пояснил источник СМИ.

Собеседник издания добавил, что Трамп рассматривает вопрос с точки зрения выгоды. Для него главное — стратегическая ценность острова.

Ранее министр внутренних дел США Дуглас Бергам заявил, что Европа должна поддержать план Трампа по приобретению Гренландии у Дании. По его словам, остров имеет решающее значение для национальной безопасности как США, так и всего региона.

До этого политолог Константин Блохин сообщил, что покупка острова слишком дорого обойдется США. Не исключается и аннексия Гренландии: на Западе нет силы, которая способна противостоять США. Трамп вошел бы в историю в случае присоединения острова к Штатам, констатировал эксперт. Однако проще надавить на Копенгаген и разместить на территории Гренландии военные базы «по сути за бесплатно».