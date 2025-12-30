Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 14:59

Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян

Лавров: в культурном коде россиян заложено доверие

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Доверие является неотъемлемой частью культурного кода россиян, в отличие от западного подхода, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью к 15-летию фонда Горчакова он подчеркнул, что главной проблемой в международных отношениях является его отсутствие.

У нас как раз в генетическом, культурном коде доверие всегда присутствует. У американцев есть фраза, дескать, доверяй, но проверяй. Мы, наверное, больше доверяем, чем проверяем, — сказал Лавров.

Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин до последнего верил в выполнение Западом обещаний, в частности, о нерасширении НАТО, но окончательное разочарование наступило, когда от равноправного сотрудничества отказались.

Ранее начальник департамента национальной политики Управления президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина сообщила, что многие люди в мире не разделяют нарастающей русофобии и антироссийской политики властей недружественных стран, выбирая для жизни Россию. По ее словам, эти люди ценят русскую культуру и традиционные ценности.

Сергей Лавров
россияне
доверие
Россия
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал, можно ли пить шампанское на Красной площади
Кардиолог назвал неочевидную причину сердечных заболеваний
Задержанный за подготовку теракта в Адыгее раскрыл свою цель
В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС
ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации
Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе
Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Острова архипелага в Японии тряхнуло на 5,5 балла
Валиеву назвали величайшей фигуристкой
Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард
Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск
Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники
Иностранец планировал теракт в адыгейской школе
Белоусов наградил российских военных за мужество и профессионализм
Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян
Нацизм, оскорбление солдата: за что на самом деле судят блогера Маркаряна?
Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию
АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.