Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян

Доверие является неотъемлемой частью культурного кода россиян, в отличие от западного подхода, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью к 15-летию фонда Горчакова он подчеркнул, что главной проблемой в международных отношениях является его отсутствие.

У нас как раз в генетическом, культурном коде доверие всегда присутствует. У американцев есть фраза, дескать, доверяй, но проверяй. Мы, наверное, больше доверяем, чем проверяем, — сказал Лавров.

Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин до последнего верил в выполнение Западом обещаний, в частности, о нерасширении НАТО, но окончательное разочарование наступило, когда от равноправного сотрудничества отказались.

Ранее начальник департамента национальной политики Управления президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина сообщила, что многие люди в мире не разделяют нарастающей русофобии и антироссийской политики властей недружественных стран, выбирая для жизни Россию. По ее словам, эти люди ценят русскую культуру и традиционные ценности.