16 декабря 2025 в 13:11

Стало известно, почему иностранцы меняют Запад на жизнь в России

Татьяна Вагина: многие в мире не поддерживают русофобию властей Запада

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Многие люди в мире не разделяют нарастающей русофобии и антироссийской политики властей недружественных стран, выбирая для жизни Россию, заявила начальник департамента национальной политики Управления президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина. По ее словам, сказанным в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению 20 декабря в Москве II Екатерининского форума и сегодняшним вызовам международного и межнационального взаимодействия, эти люди ценят русскую культуру и традиционные ценности, что делает российскую программу по переселению соотечественников высокоэффективной, передает корреспондент NEWS.ru.

За рубежом, как мы видим, нарастают русофобские настроения. <...> очень многие люди в мире эту политику не разделяют. Одно дело власти недружественных нам стран, другое дело население, которое уважает и понимает русских людей и понимает величие русской культуры и традиций. И очень многие хотят воспитывать своих детей именно в таких традиционных ценностях и понимают, что в нашей стране делается для этого очень много. И мы очень рады, что эти люди едут к нам, создаем для них максимальные условия, — сказала Вагина.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина сообщила, что Германия, Франция и США стали лидерами по числу соотечественников, возвращающихся на постоянное жительство в РФ. На данный момент более 2,5 тыс. семей приняли решение связать свою будущую жизнь с Россией.

