«Вопрос цензуры сложный»: Легойда об «Анне Карениной», детях и запретах

9 октября в российский кинопрокат выходит мультипликационный фильм «Серафима». Он повествует о жизни православного святого старца Серафима Саровского, показанного глазами главных героев — современных девочки Серафимы и мальчика Феди. Смогут ли духовные картины победить в кинопрокате, как правильно говорить с ребенком о нравственных ценностях и православии — в интервью NEWS.ru председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Главные смыслы мультфильма «Серафима»

— Мультфильмов, подобных «Серафиме», должно появляться на экранах гораздо больше?

— Да. Хотелось бы, чтобы и мультфильмов, и фильмов, и книг, и компьютерных игр появлялось больше, устремленных к тем самым простым — а может быть, не очень простым — но главным смыслам человеческой жизни, связанных со счастьем, любовью, радостью, милосердием, добром.

Но все-таки я бы отталкивался не от тематики, а от художественной убедительности. Потому что замечательным произведение получается тогда, когда доходит до сердца. А если никак не трогает даже при правильности произнесенных слов, то в этом нет никакого смысла.

— Что должен осознать ребенок после просмотра «Серафимы»?

— Главное, чтобы были чувства, эмоции. А не отнеслись, как Андрей Сергеевич Кончаловский как-то сказал, что наверное, самое грустное для режиссера, когда выходят из зала со словами: «Классный фильм, ну пошли пообедаем».

Три секунды послевкусия, конечно же, маловато. Хотелось бы, чтобы дети, придя в школу или детский сад, делились впечатлениями о просмотренном. Или кто-то, может быть, вышел умиротворенным, притихшим и, наоборот, не хотел бы ни с кем общаться.

Люди разные. Главное, чтобы коснулось человеческого сердца и разума. Пусть кто-то выйдет даже в недоумении. А спустя 10 лет в какой-то жизненной ситуации вспомнит о когда-то просмотренном мультфильме. Это тоже будет прекрасно.

«Религиозная вера и христианство — это образ жизни»

— С какого возраста ребенку нужно прививать знания о православии?

— Надо не знания прививать ребенку, а взрослому человеку хотя бы чуть-чуть жить в соответствии со своей верой.

Религиозная вера и христианство — это образ жизни. Ты можешь ребенку все что угодно прививать. Но если ты это делаешь, знаете, синдромом курильщика — когда папа говорит, мол, «сынок, курить очень вредно». Сам тушит в этот момент сигарету. Он может прививать все что угодно, сын все равно будет курить.

Надо не прививать, а жить самому так, как хочешь, чтобы поступал твой ребенок. Хотя бы пытаться так жить.

— Сегодня много говорят о традиционных семейных ценностях. Как объяснять молодым людям, что это такое?

— Я как-то у одного своего умного друга спросил, любого ли человека можно полюбить. Мы с ним обсуждали романтическую концепцию любви, половинок. Он ответил, что не знает, любого ли можно полюбить, но любого можно разлюбить.

Вот мне бы очень хотелось, чтобы в семьях было это понимание. В том смысле, что если ты не будешь прилагать каких-то усилий взращивать свою любовь, то может наступить момент, когда «любовь прошла, завяли помидоры, будем честны друг перед другом, до свидания». Правильнее будет помнить, понимать и прилагать усилия, чтобы такого не произошло.

«Вопрос цензуры сложный и неоднозначный»

— На днях на Петербургском международном форуме объединенных культур директор департамента общественных связей МИД Мария Захарова предложила убрать из телеэфиров телевизионные программы, которые показывают семью с отрицательной стороны. Согласны ли вы с этой инициативой?

— Поскольку я не слушал именно это выступление, то не хотел бы становиться в позиции согласия или не согласия с Марией Владимировной — моим добрым другом и давней знакомой, и однокашницей.

Считаю, конечно, что государственное регулирование художественного медийного пространства в определенной мере должно присутствовать. Как профессионал-медийщик понимаю, что мы много говорим о традиционных ценностях, при этом медиаполе насыщено такими вещами, которые в том числе дети и подростки видеть не должны.

Не регулировать это нельзя, с одной стороны. С другой, система запретов, отдельно взятая, никогда не даст нужной эффективности ни в каком вопросе.

Кроме того, понимаете, вот «Анна Каренина» какие ценности пропагандирует? А это одно из гениальнейших произведений русской литературы. Я всегда говорю студентам своим или собеседникам, что читаешь половину первой страницы и понимаешь, писал гений.

Великое произведение, которое стоит, как мне представляется (сейчас на меня обидятся специалисты), нескольких курсов обучения на психологическом факультете. Перечитайте «Анну Каренину», она стоит года обучения на психфаке. Вопрос цензуры сложный и неоднозначный.

— Вы являетесь членом судейской коллегии Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Какие главные изменения или инициативы в системе образования, на ваш взгляд, сегодня назрели?

— Если предельно кратко, на мой взгляд, на макроуровне есть две главные проблемы образования во всем мире, не только у нас.

Первая внутренняя проблема — это его прагматизация. Я недавно своей на тот момент 15-летней дочери не смог объяснить, для чего ей учить географию. Потому что ее логика выстроена прагматически, объяснить ей, что география — нужный и важный предмет, я не смог. Ее в итоге задело только сравнение с Митрофанушкой, вопрошавшего: «Зачем географию знать, если извозчик есть?». Но тут мы уже в своей семье нажимали нужные педали.

Главная внешняя проблема — стирание границы между профессионализмом и дилетантизмом. Пришло из политической сферы, где один человек — это один голос, голоса каждого равны.

Я на первых же лекциях объясняю студентам, что мнение каждого из них не равно мнению профессора. Кроме того, ребенка сегодня с детства приучают, что он должен делать селфи и размещать, заниматься какой-то распаковкой, это смотрят миллионы. Не очень понятно почему и, главное, для чего.

