02 октября 2025 в 13:43

Легойда рассказал, сможет ли осмысленное кино победить «попкорновые» фильмы

Легойда: так называемое попкорновое кино вряд ли победит осмысленные фильмы

Владимир Легойда Владимир Легойда Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

В реальной жизни так называемые попкорновые фильмы вряд ли смогут победить осмысленные картины, заявил культуролог, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции, посвященной выходу в прокат мультфильма «Серафима» о православном святом Серафиме Саровском. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, все же не стоит оставлять попыток популяризировать жанры со смыслом.

Хотелось бы, чтобы осмысленное кино победило «попкорновое», но боюсь, что в реальном мире это маловозможно. Такова человеческая природа. Я вот лично иногда осознаю себя в качестве этого самого героя романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Я хотя бы попытался. Вот надо пытаться, причем не уставая, пока есть силы, — отметил Легойда.

Ранее сообщалось, что RT представил документальный фильм «Под Богом и огнем», посвященный священникам на фронте. Режиссером картины стал военный корреспондент Александр Симонов. Зрителям показали судьбы духовенства Донбасса и будни священнослужителей спецназа «Ахмат» и бригады «Ветераны». Центральной темой ленты стала вера и ее сила.

