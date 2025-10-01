Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 14:11

RT представил фильм о работе священников на фронте «Под Богом и огнем»

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

RT представил документальный фильм «Под Богом и огнем», посвященный работе священников на фронте, пишет канал. Режиссером кинокартины выступил военный корреспондент Александр Симонов.

Лента рассказывает о судьбах людей, представляющих духовенство русского Донбасса. В частности, зрителям показали будни штатных священнослужителей спецназа «Ахмат» и бригады «Ветераны».

Ключевой темой кинокартины стала вера в Бога и ее влияние на дух бойцов. Ленту посвятили всем священнослужителям, отдавшим жизни за Родину.

Ранее Первый канал представил премьеру документального патриотического фильма «Морпехи». Работу посвятили памяти дважды Героя России Михаила Гудкова и его боевых товарищей.

