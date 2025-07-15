Первый канал представит премьеру документального фильма «Морпехи»

В День Военно-морского флота 27 июля Первый канал представит премьеру документального патриотического фильма «Морпехи». Работу посвятили памяти дважды Героя России Михаила Гудкова и его боевых товарищей.

Генерал-майор Михаил Гудков погиб 3 июля в приграничном районе Курской области. Ранее он руководил 155-й отдельной бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. С марта этого года Гудков выступал в качестве заместителя главкома ВМФ России.

В фильме представят документальные кадры не только с Михаилом Гудковым, но и с президентом России Владимиром Путиным, Героем РФ Сергеем Кузьминчуком, ветераном СВО Константином Рыжаком и другими.

В мультимедийном историческом павильоне «Россия — моя история. Победа» на ВДНХ состоялась премьера короткометражного фильма «Платформа 1944», созданного студией «Инсайт Люди». Фильм посвящен Дню Победы и рассказывает о патриотизме и самопожертвовании детей в военное время.