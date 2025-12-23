Священник умер на 105 минут и вернулся к жизни после «встречи» с Иисусом

В США 68-летний священник Дин Брэкстон пережил клиническую смерть продолжительностью 105 минут и пришел в себя после «встречи» с Иисусом Христом в «загробном мире», о чем сообщил изданию Daily Mail. Медики дали ему прозвище «человек-чудо», поскольку после столь долгой гипоксии у него не было зафиксировано никаких повреждений мозга.
Брэкстон рассказал, что во время клинической смерти, которая длилась 105 минут, он оказался в ином мире, где встретил умерших родственников, ангелов и Иисуса Христа. По его словам, Христос обратился к нему и наказал вернуться к жизни.
Сейчас не твое время, возвращайся, — такими, как утверждает Брэкстон, были его слова.
Медики были в полном недоумении. Они уже заполняли документы для передачи тела в морг, когда у пациента возобновилась сердечная деятельность. Сам священник описывает пережитый опыт как состояние невероятной радости, покоя и утешения, которое навсегда изменило его взгляд на жизнь и смерть.
Ранее американка из штата Орегон Камилла Джент провела 13 дней в коматозном состоянии и пережила необычные видения. По словам женщины, она оказалась в загробном мире, где последовательно посетила как адские владения, так и райские обители.