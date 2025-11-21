Американка впала в кому и повстречала сатану Daily Mail: жительница США описала видения ада и рая во время комы

Американка из штата Орегон Камилла Джент провела 13 дней в коматозном состоянии и пережила необычные видения, сообщает издание Daily Mail. По словам женщины, она оказалась в загробном мире, где последовательно посетила как адские владения, так и райские обители.

В 2013 году Джент была экстренно госпитализирована с полиорганной недостаточностью и инсультом, вызванными, предположительно, осложнениями после установки кардиостимулятора. В критическом состоянии пациентка впала в кому, во время которой, по ее утверждению, сразу оказалась в аду и прошла через несколько мрачных измерений, встретившись с сатаной.

Женщина описала мучительные ощущения, когда демонические существа терзали ее плоть в потустороннем мире. Она утверждает, что страдания прекратились только после того, как высшие силы перенесли ее в рай, где она увидела бога и Иисуса, восседающих на сверкающих тронах.

Джент вспоминает, что перед пробуждением услышала божественный голос, сообщивший ей о значении сердечных помыслов каждого человека. После выхода из комы женщина обнаружила, что ее сердце больше не требует кардиостимулятора, несмотря на необходимость ампутации ноги и другие осложнения.

Ранее сообщалось, что испанский ученый Алекса Гомес Марин пережил состояние клинической смерти и поделился деталями своего околосмертного опыта. По его словам, в течение семи секунд остановки сердца он находился в особом пространстве, напоминающем золотой колодец.