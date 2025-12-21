Новый год-2026
21 декабря 2025 в 11:29

«112»: советник гендиректора HeadHunter впал в кому после липосакции

Telegram-канал «112» сообщил, что советник генерального директора HeadHunter Виталий Терентьев впал в кому после пластической операции. По информации канала, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как пишет «112», 20 декабря Терентьеву провели липосакцию живота в частной клинике. По сведениям канала, сразу после операции у пациента начались осложнения — у него остановилось дыхание.

Согласно версии «112», сотрудники клиники вызвали скорую помощь и до приезда медиков проводили реанимационные мероприятия. Канал пишет, что после этого Терентьева экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Информация о его состоянии и прогнозах врачей пока не поступала.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации журналиста и телеведущего Владимира Молчанова, известного по телепередаче «До и после полуночи». Канал пишет, что причиной стали резкие боли в животе. Это, по данным Mash, пятая госпитализация артиста — она произошла в начале декабря. Позже Молчанов отказался от комментариев по поводу слухов о госпитализации и объяснил свое решение «плохим голосом».

