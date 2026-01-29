Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы SCMP: голоса одноклассников вывели китайского школьника из комы после ДТП

Восьмилетний Лю Чуси из китайской провинции Хунань пришел в себя после 55 дней, проведенных в коме, услышав голоса своих одноклассников, сообщает издание South China Morning Post. Друзья звали его вернуться на уроки, поиграть с ними в футбол, а также пели его любимые песни.

Школьник получил тяжелые травмы головного мозга и легких в результате аварии. Врачи считали его шансы на пробуждение крайне низкими и не давали оптимистичных прогнозов.

Мать мальчика не стала сдаваться и, следуя совету врача, начала использовать звуковую терапию. Эта методика предполагает воздействие на мозг через знакомые и важные для пациента звуки.

К помощи подключился учитель Лю, который организовал его одноклассников. Дети сняли видео, где обращались к другу, а женщина ставила эти записи сыну.

Через 45 дней терапии мальчик впервые отреагировал, слегка пошевелив веками. Позже он улыбнулся, услышав голос своего учителя. На 55-й день Лю Чуси полностью пришел в сознание и смог пошевелить рукой. Когда к нему пришли учитель и друзья, он попытался открыть глаза и ответить им жестом.

Мать назвала случившееся чудом и поблагодарила всех за поддержку. Отмечается, что состояние ребенка продолжает постепенно улучшаться.

