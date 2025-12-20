Легенду советского телевидения госпитализировали в пятый раз за год

Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации журналиста и телеведущего Владимира Молчанова, известного по телепередаче «До и после полуночи». Канал пишет, что причиной стали резкие боли в животе. Это, по данным источника, пятая госпитализация артиста. Она произошла в начале декабря.

Источник пишет, что врачи стабилизировали состояние Молчанова и через неделю выписали. В настоящее время он чувствует себя хорошо. Сам он официальных комментариев по этому поводу не давал.

Ранее исполнитель Лев Лещенко рассказал, что столкнулся с проблемами с голосом из-за простуды. Артисту сложно разговаривать, однако он не собирается покидать сцену.

До этого появилась информация, что известный российский музыкант Николай Носков приостановил свою концертную деятельность и отказался от новогодних выступлений и корпоративов из-за состояния здоровья. Артист, который до сих пор передвигается с помощью трости или на инвалидном кресле после перенесенного в 2017 году ишемического инсульта, взял паузу ради здоровья, поскольку не выдерживает длинных выступлений.