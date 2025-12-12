Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 19:10

Носков приостановил концертную деятельность

Mash: Носков отказался от новогодних концертов по состоянию здоровья

Николай Носков Николай Носков Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Известный российский музыкант Николай Носков приостановил свою концертную деятельность и отказался от новогодних выступлений и корпоративов из-за состояния здоровья, сообщает Telegram-канал Mash. Артист, который до сих пор передвигается с помощью трости или на инвалидном кресле после перенесенного в 2017 году ишемического инсульта, взял паузу ради здоровья, поскольку не выдерживает длинных выступлений.

По информации канала, 69-летний исполнитель сейчас находится на даче в Подмосковье, где проходит интенсивную реабилитацию под наблюдением медицинских специалистов. Заботы о здоровье Носкова легли на плечи его жены; дочь навещает отца примерно раз в неделю.

Врачи настаивают на необходимости отдыха, особенно после того, как в мае 2024 года артист был экстренно госпитализирован с воспалением легких и тромбоэмболией. Сам Носков, несмотря на все перенесенные испытания, сохраняет оптимизм и надеется вернуться на сцену уже к весне, чтобы вновь радовать публику своим творчеством.

Ранее стойкость Носкова вызвала восторг у основателя группы «Парк Горького» и продюсера Стаса Намина, он назвал музыканта «настоящим лидером» коллектива в прошлом. В беседе с журналистами Намин заявил, что, хотя певец не очень хорошо себя чувствует и держится благодаря поддержке жены, он великолепно поет.

музыканты
Николай Носков
концерты
певцы
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет австралийской авиакомпании совершил перелет с дырой в крыле
На Украине заявили о массовой коррупции при закупке дронов для ВСУ
Ушаков раскрыл деструктивную цель Зеленского на переговорах
Забастовка в Италии остановила транспорт и работу школ
Кубанский экс-чиновник накопил почти 150 тысяч «квадратов» недвижимости
Собираю за 15 минут: оливье, который выглядит как десерт
Постирал собаку, изнасиловал девушку: какой срок дали мигранту-ревнивцу
Росстат представил данные об объеме ВВП России за третий квартал
Таиланд потребовал от Камбоджи первой прекратить конфликт
Муж Лорак «устал от холода» и потребовал шикарный подарок
Посол в РФ опроверг причастность России к кибератаке в ФРГ
Ответка за танкеры? Что за судно уничтожил «Искандер» в порту Одессы
В Госдуме предположили, где может храниться химоружие на Украине
Путин пригласил президента Ирака посетить Россию
Бельгия поставила ЕС жесткие условия для нового транша Украине
Россиянам раскрыли, когда ждать пика цен на продукты
Носков приостановил концертную деятельность
Военэксперт объяснил, почему Запад игнорирует наличие химоружия у ВСУ
Влад Топалов выиграл в суде 20 млн рублей
В Латвии обратились с неожиданным требованием к Киеву
Дальше
Самое популярное
Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.