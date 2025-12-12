Носков приостановил концертную деятельность

Известный российский музыкант Николай Носков приостановил свою концертную деятельность и отказался от новогодних выступлений и корпоративов из-за состояния здоровья, сообщает Telegram-канал Mash. Артист, который до сих пор передвигается с помощью трости или на инвалидном кресле после перенесенного в 2017 году ишемического инсульта, взял паузу ради здоровья, поскольку не выдерживает длинных выступлений.

По информации канала, 69-летний исполнитель сейчас находится на даче в Подмосковье, где проходит интенсивную реабилитацию под наблюдением медицинских специалистов. Заботы о здоровье Носкова легли на плечи его жены; дочь навещает отца примерно раз в неделю.

Врачи настаивают на необходимости отдыха, особенно после того, как в мае 2024 года артист был экстренно госпитализирован с воспалением легких и тромбоэмболией. Сам Носков, несмотря на все перенесенные испытания, сохраняет оптимизм и надеется вернуться на сцену уже к весне, чтобы вновь радовать публику своим творчеством.

Ранее стойкость Носкова вызвала восторг у основателя группы «Парк Горького» и продюсера Стаса Намина, он назвал музыканта «настоящим лидером» коллектива в прошлом. В беседе с журналистами Намин заявил, что, хотя певец не очень хорошо себя чувствует и держится благодаря поддержке жены, он великолепно поет.