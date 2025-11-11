Намин раскрыл детали громкого скандала с двумя группами «Парк Горького»

Участники первого состава группы «Парк Горького» незаконно используют имя коллектива и гастролируют с концертами, заявил корреспонденту NEWS.ru композитор, продюсер и основатель группы Стас Намин. В пресс-центре МИЦ «Известия» после пресс-конференции коллектива он заявил, что музыканты не имеют никакого отношения к настоящему «Парку Горького».

Никаких двух групп — группа [Парк Горького] существует одна. А некоторые из бывших музыкантов, которые аккомпанировали Коле Носкову (солисту группы в первом составе — NEWS.ru) они как бы претендуют на название. <…> Они могут назвать себя The Rolling Stones, могут назвать себя The Beatles. <…> Много же глупостей бывает на свете. Ну эти мальчики, которые там аккомпанировали Носкову, почему-то решили так называться <…> Вот они тоже нарушают закон, сейчас вот их судить будут юристы, — отметил Намин.

По словам продюсера, он сталкивался с аналогичной ситуацией в 90-е годы с группой «Цветы». Когда коллектив взял паузу в работе, бывшие музыканты собрали как минимум две свои группы и незаконно взяли название оригинальной группы, уточил Намин.

Ранее продюсер рассказал, что Николай Носков даже после инсульта продолжает выступать с концертами. Он заявил, что исполнитель был «настоящим лидером» музыкального коллектива.