Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 18:47

Намин раскрыл детали громкого скандала с двумя группами «Парк Горького»

Намин: старый состав «Парка Горького» незаконно проводит концерты

Стас Намин Стас Намин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники первого состава группы «Парк Горького» незаконно используют имя коллектива и гастролируют с концертами, заявил корреспонденту NEWS.ru композитор, продюсер и основатель группы Стас Намин. В пресс-центре МИЦ «Известия» после пресс-конференции коллектива он заявил, что музыканты не имеют никакого отношения к настоящему «Парку Горького».

Никаких двух групп — группа [Парк Горького] существует одна. А некоторые из бывших музыкантов, которые аккомпанировали Коле Носкову (солисту группы в первом составе — NEWS.ru) они как бы претендуют на название. <…> Они могут назвать себя The Rolling Stones, могут назвать себя The Beatles. <…> Много же глупостей бывает на свете. Ну эти мальчики, которые там аккомпанировали Носкову, почему-то решили так называться <…> Вот они тоже нарушают закон, сейчас вот их судить будут юристы, — отметил Намин.

По словам продюсера, он сталкивался с аналогичной ситуацией в 90-е годы с группой «Цветы». Когда коллектив взял паузу в работе, бывшие музыканты собрали как минимум две свои группы и незаконно взяли название оригинальной группы, уточил Намин.

Ранее продюсер рассказал, что Николай Носков даже после инсульта продолжает выступать с концертами. Он заявил, что исполнитель был «настоящим лидером» музыкального коллектива.

Стас Намин
Парк Горького
Николай Носков
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Региональных телевизионщиков обвинили в жестоком содержании крокодила
Диета «Стол № 6»: питание для нормализации обмена пуринов
Десятки россиян оказались в больнице, Генпрокуратура в Госдуме: что дальше
Умер попавший под санкции Зеленского экс-депутат Рады
Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту
Солнце готовит Земле самый сильный удар за цикл
До 5 млн: в РФ могут повысить штрафы за экономические преступления
Дом БРИКС в РТ провел выездную сессию инвестиционного форума БРИКС ОАЭ
Прокуратура сделала заявление после скандала с транквилизатором в школе
Названо имя тренера, который заменит в «Спартаке» Станковича
Над российскими регионами уничтожено 10 дронов ВСУ
Шольц и Меркель попали в «список смерти» скандального известного террориста
На Украине заговорили о сдаче Херсона
«Спартак» уволил Станковича
Французский генерал обвинил Россию в нашествии клопов
В Тибете ученые нашли одно из старейших растений в мире
В России создали первый в мире исламский искусственный интеллект
Детский сад в Запорожской области подвергся атаке ВСУ
Журналиста-иноагента The Insider признали террористом
Десятки человек пострадали на похоронах в Чечне: что известно, жертвы
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.