23 декабря 2025 в 15:20

Губернаторские елки в Подмосковье посетят более 40 тыс. детей

Татьяна Навка во время премьерного показа ледового мюзикла «Спящая красавица» Татьяна Навка во время премьерного показа ледового мюзикла «Спящая красавица» Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Губернаторские елки в Московской области этой зимой посетят более 40 тыс. детей, сообщает 360.ru со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. Всего пройдет восемь представлений — зрителям покажут шоу фигуриста Ильи Авербуха «Снежная королева» и спектакли фигуристки Татьяны Навки «Спящая красавица».

Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов в учебе и всего самого-самого доброго. Пусть все, что вы задумали, обязательно сбудется. Спасибо Илье Авербуху, Татьяне Навке и их дружным командам, которые дают концерты по всей стране, в том числе в нашем Подмосковье, — рассказал Воробьев.

По заявлениям губернатора, шоу Авербуха проходит в регионе уже пятый год подряд. Также под его руководством на праздниках состоится фестиваль «Хрустальный лед» — его проведут на центральных катках нескольких городов: Люберец, Одинцово, Коломны, Дубны и других.

Ранее сообщалось, что в Якутске зажгли первую в России новогоднюю елку и дали старт фестиваля «Зима начинается с Якутии». В ходе церемонии Деду Морозу торжественно передали доставленный с Полюса холода символ зимы.

