01 декабря 2025 в 15:14

В России зажгли первую новогоднюю елку

В Якутске зажгли первую в России новогоднюю елку

В Якутске зажгли первую в России новогоднюю елку и дали старт фестиваля «Зима начинается с Якутии», сообщает РИА Новости. В ходе церемонии Деду Морозу торжественно передали доставленный с Полюса холода символ зимы.

Праздничная церемония ежегодно проходит 1 декабря. Программа включает гастрофестиваль «Вкус Якутии», международный конкурс мастеров по снежным и ледовым скульптурам, соревнование по разделке рыбы «Строганина» и другие мероприятия.

По словам организаторов, большое внимание в этот раз уделено теме Полюса холода – Оймякона, Там 80 лет назад зарегистрировали рекордно низкую температуру в 71,2 градуса ниже нуля.

Ранее сообщалось, что культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» второй год подряд посетит главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Его визит запланирован на 17 декабря в ходе всероссийской благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ». Ожидается, что в день своего визита Дед Мороз ознакомится с праздничным декором парка развлечений и поздравит посетителей с наступающим Новым годом. Кроме того, все желающие смогут сделать памятные фотографии с одним из главных праздничных персонажей. Приезд Деда Мороза станет открытием праздничной программы кластера.

