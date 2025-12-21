Классический рецепт сборной мясной солянки — точно пригодится после Нового года. Самый праздничный и антипохмельный суп

Сытная, ароматная и немного терпкая — вот она, самая правильная солянка! Это не просто суп, а настоящее произведение кулинарного искусства, где каждая ложка — это коктейль из вкусов: насыщенного мясного бульона, пикантных соленых огурцов, пряных каперсов и трех-четырех видов мяса. Ни один другой суп не может сравниться с ее богатством и глубиной. Это блюдо для особых случаев и для тех, кто ценит настоящую, фундаментальную кухню.

Ингредиенты (на 3-литровую кастрюлю): говядина на кости — 300–500 граммов, ассорти мясных продуктов (ветчина, копченая колбаса, сосиски, отварной язык) — 300–500 граммов, лук репчатый — 150 граммов (2 средние головки), огурцы соленые — 200 граммов, томатная паста — 4-5 столовых ложек, каперсы — 3 столовые ложки, оливки и маслины без косточек — по горсти, лавровый лист — 3-4 штуки, растительное масло для жарки, лимон, зелень петрушки и укропа, черный перец горошком, соль.

Приготовление: сварите крепкий бульон из говядины на кости (варите 1,5–2 часа после закипания). Готовое мясо выньте, отделите от костей и нарежьте тонкими ломтиками. Все колбасные изделия также нарежьте ломтиками. Соленые огурцы нарежьте соломкой или ромбиками. Лук нашинкуйте полукольцами и обжарьте на масле до прозрачности, добавьте томатную пасту и пассеруйте еще 2–3 минуты. В кипящий процеженный бульон положите нарезанное мясо и колбасные изделия, дайте покипеть 5 минут. Добавьте огурцы и пассерованный с томатом лук, варите 10 минут на среднем огне. В конце добавьте лавровый лист, оливки, маслины и каперсы, проварите еще 5 минут. Подавайте с долькой лимона и обильно посыпав зеленью.

