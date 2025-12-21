Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 18:45

Классический рецепт сборной мясной солянки — точно пригодится после Нового года. Самый праздничный и антипохмельный суп

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сытная, ароматная и немного терпкая — вот она, самая правильная солянка! Это не просто суп, а настоящее произведение кулинарного искусства, где каждая ложка — это коктейль из вкусов: насыщенного мясного бульона, пикантных соленых огурцов, пряных каперсов и трех-четырех видов мяса. Ни один другой суп не может сравниться с ее богатством и глубиной. Это блюдо для особых случаев и для тех, кто ценит настоящую, фундаментальную кухню.

Ингредиенты (на 3-литровую кастрюлю): говядина на кости — 300–500 граммов, ассорти мясных продуктов (ветчина, копченая колбаса, сосиски, отварной язык) — 300–500 граммов, лук репчатый — 150 граммов (2 средние головки), огурцы соленые — 200 граммов, томатная паста — 4-5 столовых ложек, каперсы — 3 столовые ложки, оливки и маслины без косточек — по горсти, лавровый лист — 3-4 штуки, растительное масло для жарки, лимон, зелень петрушки и укропа, черный перец горошком, соль.

Приготовление: сварите крепкий бульон из говядины на кости (варите 1,5–2 часа после закипания). Готовое мясо выньте, отделите от костей и нарежьте тонкими ломтиками. Все колбасные изделия также нарежьте ломтиками. Соленые огурцы нарежьте соломкой или ромбиками. Лук нашинкуйте полукольцами и обжарьте на масле до прозрачности, добавьте томатную пасту и пассеруйте еще 2–3 минуты. В кипящий процеженный бульон положите нарезанное мясо и колбасные изделия, дайте покипеть 5 минут. Добавьте огурцы и пассерованный с томатом лук, варите 10 минут на среднем огне. В конце добавьте лавровый лист, оливки, маслины и каперсы, проварите еще 5 минут. Подавайте с долькой лимона и обильно посыпав зеленью.

Ранее мы делились рецептом быстрого супа-согревайки или антипохмелина. Нужны лишь пачка фарша и овощи.

Проверено редакцией
Читайте также
Бабушка называла это блюдо овощной солянкой: проверенный рецепт рагу с кабачками и баклажанами
Общество
Бабушка называла это блюдо овощной солянкой: проверенный рецепт рагу с кабачками и баклажанами
Сибирская классика к праздничному столу — готовлю чафан с говядиной: этот салат не разочарует
Общество
Сибирская классика к праздничному столу — готовлю чафан с говядиной: этот салат не разочарует
Простой салат «Хрустик» из пекинской капусты с сухариками: вкуснейшее сочетание с копченой колбасой
Общество
Простой салат «Хрустик» из пекинской капусты с сухариками: вкуснейшее сочетание с копченой колбасой
На Новый год обязательно: картофельные корзинки с селедкой — эффектная праздничная закуска из простых продуктов
Общество
На Новый год обязательно: картофельные корзинки с селедкой — эффектная праздничная закуска из простых продуктов
Ученые предупредили, как новогодний декор может повлиять на здоровье
Общество
Ученые предупредили, как новогодний декор может повлиять на здоровье
солянка
говядина
колбаса
простой рецепт
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Любит овсянку»: MARGO раскрыла, как познакомилась с Лепсом
Путин сообщил о подготовке важного договора с Индией
Лукашенко рассказал о значении ЕАЭС для стран-участниц
Захарова ответила на вопрос о тайных переговорах России против КНДР
Лаваш, лепешка, каравай: как из воды и муки родилась разная выпечка мира
Биологическое оружие Пугачевой: как дети помогли ей в карьерных войнах
В посольстве раскрыли детали ситуации с застрявшим в Тунисе Ми-26
В Кремле рассказали о выгодах сотрудничества с США
Трамп против Мадуро, смерть Лобоцкого, наступление на Харьков: что дальше
«Стараются пакостить»: военэксперт допустил новые атаки ВСУ
Расширенное заседание Высшего совета ЕАЭС стартовало в Петербурге
Полина Диброва показала домашнее видео с Романом Товстиком
«Риски»: в МИД раскрыли, где в ЕС главный плацдарм НАТО против России
«Мы должны быть сильными»: Макрон преподнес ВМС Франции подарок
Путин заявил о «финансовой революции» в ЕАЭС
Рудковская рассказала большой секрет, который скрывает от детей
Цыганки похитили у России 237 млн рублей с помощью фейковых детей
В Госдуме задумались о подарках учителям
Как срочно похудеть к Новому году: эффективные и безопасные способы
Завариваю лимонный крем и взбиваю белки: проще, чем кажется
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.