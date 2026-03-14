Никаких сосисочек: нашли оригинальный рецепт солянки — получается ресторанный вкус

Эта солянка получается густой, насыщенной и очень ароматной. В ней сразу несколько видов мяса, солёные огурцы, томаты и немного копчёной колбасы — именно она придаёт супу тот самый характерный вкус. Получается сытно, ярко и по-домашнему.

Подготовим: говядина — 400 г, свинина — 400 г, говяжий язык — 500 г, копчёная колбаса — 200 г, лук — 1 шт. (200 г), морковь — 150 г, болгарский перец — 1 шт. (100 г), солёные огурцы — 3–4 шт. (250 г), помидоры — 2 шт., томатная паста — 2 ст. л., сельдерей — 2 стебля, чеснок — 1 зубчик, оливковое или растительное масло — 3–4 ст. л., смесь сушёных трав (базилик, кинза) — 1 ч. л., зелень (укроп, петрушка, кинза) — по вкусу, маслины — 100 г, лимон — ½ шт., сметана — по вкусу, соль и перец — по вкусу.

Приготовление: говядину, свинину и язык отварите до готовности. Мясо остудите и нарежьте соломкой. Бульон процедите и снова поставьте на плиту. На сковороде разогрейте масло. Обжарьте лук, морковь и болгарский перец. Добавьте нарезанные солёные огурцы, сельдерей и очищенные помидоры. Положите томатную пасту и потушите всё 5–7 минут.

В кипящий бульон добавьте нарезанное мясо и копчёную колбасу. Затем переложите овощную зажарку. Посолите, поперчите, добавьте чеснок, сушёные травы и часть свежей зелени.

Дайте солянке покипеть ещё 5–10 минут. Подавайте горячей с маслинами, ломтиком лимона и ложкой сметаны.

