Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 08:30

Никаких сосисочек: нашли оригинальный рецепт солянки — получается ресторанный вкус

Подписывайтесь на нас в MAX

Эта солянка получается густой, насыщенной и очень ароматной. В ней сразу несколько видов мяса, солёные огурцы, томаты и немного копчёной колбасы — именно она придаёт супу тот самый характерный вкус. Получается сытно, ярко и по-домашнему.

Подготовим: говядина — 400 г, свинина — 400 г, говяжий язык — 500 г, копчёная колбаса — 200 г, лук — 1 шт. (200 г), морковь — 150 г, болгарский перец — 1 шт. (100 г), солёные огурцы — 3–4 шт. (250 г), помидоры — 2 шт., томатная паста — 2 ст. л., сельдерей — 2 стебля, чеснок — 1 зубчик, оливковое или растительное масло — 3–4 ст. л., смесь сушёных трав (базилик, кинза) — 1 ч. л., зелень (укроп, петрушка, кинза) — по вкусу, маслины — 100 г, лимон — ½ шт., сметана — по вкусу, соль и перец — по вкусу.

Приготовление: говядину, свинину и язык отварите до готовности. Мясо остудите и нарежьте соломкой. Бульон процедите и снова поставьте на плиту. На сковороде разогрейте масло. Обжарьте лук, морковь и болгарский перец. Добавьте нарезанные солёные огурцы, сельдерей и очищенные помидоры. Положите томатную пасту и потушите всё 5–7 минут.

В кипящий бульон добавьте нарезанное мясо и копчёную колбасу. Затем переложите овощную зажарку. Посолите, поперчите, добавьте чеснок, сушёные травы и часть свежей зелени.

Дайте солянке покипеть ещё 5–10 минут. Подавайте горячей с маслинами, ломтиком лимона и ложкой сметаны.

Ранее мы делились рецептом деревенской пиццы с копченой курочкой. Беспроигрышное тесто на молоке и дрожжах.

Проверено редакцией
Читайте также
Кладу в лунку три листочка — и кусты ломятся от плодов. Томаты завалят по самые макушки
Общество
Кладу в лунку три листочка — и кусты ломятся от плодов. Томаты завалят по самые макушки
Картофельная фриттата на сковороде: итальянский омлет из картошки и яиц — элементарный рецепт
Общество
Картофельная фриттата на сковороде: итальянский омлет из картошки и яиц — элементарный рецепт
От −34 до +16, ветер и снегопады: какой будет погода в России 16–22 марта
Общество
От −34 до +16, ветер и снегопады: какой будет погода в России 16–22 марта
Томатный суп гаспачо — спасает в дни сухоядения: Великий пост без сухомятки
Общество
Томатный суп гаспачо — спасает в дни сухоядения: Великий пост без сухомятки
Солянка из капусты с грибами: постное горячее, которое по сытности превосходит мясные блюда
Общество
Солянка из капусты с грибами: постное горячее, которое по сытности превосходит мясные блюда
супы
солянка
простой рецепт
мясо
колбаса
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль решил перенести «сценарий Газы» на ливанскую землю
Россиянам рассказали, где можно встретить медуз
Россиянам выставляют медицинские счета на триллионы рублей
Семь человек пострадали в ДТП с «мигрантским» автобусом в Москве
Москвичам рассказали, когда ждать пробуждения клещей
Румынские власти намеренно начали отрезать россиян от дома
«Поможет стать умнее»: в России дали фон дер Ляйен и Каллас один совет
В России впервые приняли ГОСТ на территории для прогулок с собаками
В Госдуме прояснили, какие выплаты затронет ближайшая индексация
Финансист рассказал, за что российские банки могут взимать плату
Сбежавшего в Россию от срочной службы иностранца поймали под Тамбовом
Россиян предупредили, что ночная стирка может обернуться штрафом
Россиянам назвали болезни, которые не лечатся по ОМС
Появилась новая информация о ракетах, запущенных КНДР в Японское море
Взрыв прогремел в еврейской школе Амстердама
Раскрыто, сколько Белый дом заработает на TikTok
Аферисты придумали новую схему обмана россиян под видом подачи 3-НДФЛ
Мошенники недосчитались миллиардов рублей из-за одного закона
«На пороге армагеддона»: в США опасаются катастрофы из-за войны с Ираном
Раскрыты детали новой лицензии США на продажу нефти России
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.