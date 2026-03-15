Вкуснее сырников и запеканок: творожные булочки с сахарной посыпкой — на завтрак и к чаю

Эти творожные булочки с сахарной посыпкой вкуснее сырников и запеканок в тысячу раз. Их можно печь на завтрак, к чаю и просто так! Мягкое тесто с ванильным ароматом и сладкая крошка создают идеальное сочетание текстур.

Для приготовления понадобится: для теста — 250 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г сливочного масла (растопленного), 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин. Для крошки штрейзель: 100 г муки, 50 г сахара, 50 г сливочного масла (холодного).

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар, ванилин, соль и растопленное масло, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно добавьте в творожную массу, замесите мягкое тесто. Для крошки штрейзель смешайте муку с сахаром и порубите с холодным маслом в мелкую крошку.

Скатайте из теста небольшие шарики. Выложите их в смазанную маслом форму или на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху обильно посыпьте каждый шарик крошкой штрейзель. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

