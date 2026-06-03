Беру мягкий творог и яйцо: шоколадный чизкейк за 5 минут — нежный десерт с большим количеством белка. Даже духовка не нужна

Беру мягкий творог и яйцо: шоколадный чизкейк за 5 минут — нежный десерт с большим количеством белка. Даже духовка не нужна

Когда хочется чего-то сладкого к чаю, но совсем нет желания возиться с тестом и духовкой, этот рецепт выручает всегда. Всего несколько ингредиентов, пять минут времени — и получается нежный шоколадный десерт, который по вкусу напоминает чизкейк.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая, кремовая шоколадно-творожная запеканка с насыщенным вкусом какао. Она отлично держит форму после остывания, получается нежной и при этом хорошо насыщает благодаря большому количеству творога.

Для приготовления вам понадобится: мягкий творог «Савушкин» — 3 пачки по 120 г, яйцо — 1 шт., какао-порошок — 2 ст. л., сахарозаменитель или сахар — по вкусу.

Мягкий творог переложите в миску, добавьте яйцо, какао и сахарозаменитель. Хорошо перемешайте венчиком или пробейте блендером до полностью однородной массы. Перелейте смесь в небольшую силиконовую или стеклянную форму, подходящую для микроволновой печи.

Готовьте на максимальной мощности около 5 минут. Затем полностью остудите запеканку и по желанию уберите в холодильник на 30–60 минут. После охлаждения десерт станет плотнее и будет еще больше напоминать чизкейк.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот десерт. Больше всего удивило, насколько нежной получается текстура при таком минимальном наборе продуктов. Кстати, после охлаждения вкус раскрывается гораздо ярче, а сама запеканка становится похожа на шоколадный чизкейк из кофейни. Отличный вариант для тех, кто любит творожные десерты и не хочет тратить много времени на готовку.