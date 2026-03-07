Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 05:46

Омлет больше не жарю и не запекаю, варю в пакете: нежный, воздушный, с дырочками, как суфле

Фото: D-NEWS.ru
Омлет больше не жарю и не запекаю, варю в пакете! Благодаря тому, что яичная масса варится в кипятке, она равномерно прогревается со всех сторон, превращаясь в нежный, воздушный, с множествами дырочек омлет, как суфле.

Для приготовления понадобится: 4 яйца, 200 мл молока, соль, перец.

Рецепт: яйца взбейте венчиком с солью и перцем до легкой пены. Влейте молоко и снова перемешайте до однородности. Возьмите два прочных полиэтиленовых пакета, вложите один в другой для надежности. Аккуратно вылейте яичную смесь во внутренний пакет, выпустите из него лишний воздух и плотно завяжите. Убедитесь, что пакеты герметичны. В большой кастрюле доведите воду до кипения. Опустите пакет с омлетом в кипяток и варите на среднем огне 20–25 минут. Вода должна полностью покрывать пакет. Готовый омлет аккуратно достаньте из воды, дайте немного остыть, затем разрежьте пакет и выложите омлет на тарелку. Он должен быть упругим, пористым и очень нежным.

Ранее стало известно, как приготовить сладкие, но полезные пирожки из лаваша, творога и варенья.

Омлет больше не жарю и не запекаю, варю в пакете! Благодаря тому, что яичная масса варится в кипятке, она равномерно прогревается со всех сторон, превращаясь в нежный, воздушный, с множествами дырочек омлет, как суфле.
4 яйца
200 мл молока
соль, перец
Яйца взбейте венчиком с солью и перцем до легкой пены. Влейте молоко и снова перемешайте до однородности.
Возьмите два прочных полиэтиленовых пакета, вложите один в другой для надежности. Аккуратно вылейте яичную смесь во внутренний пакет, выпустите из него лишний воздух и плотно завяжите.
Убедитесь, что пакеты герметичны. В большой кастрюле доведите воду до кипения.
Опустите пакет с омлетом в кипяток и варите на среднем огне 20-25 минут. Вода должна полностью покрывать пакет.
Готовый омлет аккуратно достаньте из воды, дайте немного остыть, затем разрежьте пакет и выложите омлет на тарелку. Он должен быть упругим, пористым и очень нежным.
