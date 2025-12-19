Быстрый суп-согревайка или антипохмелин: нужны лишь пачка фарша и овощи — густой, вкусный и домашний

Быстрый суп-согревайка или антипохмелин: нужны лишь пачка фарша и овощи — густой, вкусный и домашний

Этот суп с фаршем — спасение для сытного и полезного ужина без долгой готовки. Он настолько насыщенный и густой за счёт смеси фарша и замороженных овощей, что больше ничего и не нужно. Аромат поджаренного фарша с луком, томаты, сладость моркови и кукурузы, пикантность вустерского соуса создают полноценное, сбалансированное блюдо за 30 минут. Идеально согреет или поможет при похмелье.

Ингредиенты: фарш говяжий– 500 г, бульон мясной или вода – 1 л, помидоры в собственном соку рубленые – 800 г (1 банка), картофель – 2 шт., морковь – 2 шт., лук – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, замороженные овощи (горошек, кукуруза, зелёная фасоль) – 3 стакана, вустерский соус – 2 ч.л., оливковое масло – 2 ст.л., лавровый лист, сушёные итальянские травы, соль, перец.

Приготовление: лук,чеснок, картофель и морковь нарежьте кубиками. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук и чеснок 2 минуты, добавьте фарш и жарьте до изменения цвета. Добавьте морковь и картофель, перемешайте. Влейте бульон и добавьте помидоры, доведите до кипения. Положите лавровый лист, травы и вустерский соус, варите 10 минут. Добавьте замороженные овощи, варите ещё 10-15 минут до мягкости картофеля. Посолите и поперчите по вкусу.

Ранее мы делились рецептом куриных голеней с картошкой! Этот рецепт превращает их в праздничное блюдо.