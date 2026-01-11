Не шуба и не винегрет: улётный салат с сельдью, который исчезает первым

Если привычная «шуба» уже надоела, а хочется чего-то нового, этот салат с сельдью станет настоящим открытием. Он сочный, яркий и при этом очень гармоничный по вкусу. Простые ингредиенты играют здесь совсем по-новому — гости точно спросят рецепт.

Ингредиенты: сельдь — 1 шт., картофель — 3 шт., морковь — 1 шт., свёкла — 1/2 шт., твёрдый сыр — 100 г, чеснок — 2 зубчика, майонез — 2–3 ст. л.

Приготовление: картофель, морковь и свёклу отварите в кожуре до мягкости, полностью остудите и очистите. Картофель натрите на крупной тёрке. Свёклу натрите мелко и смешайте с чесноком, пропущенным через пресс. Морковь и сыр нарежьте мелкими кубиками. Сельдь очистите от кожи и костей, филе нарежьте аккуратным мелким кубиком. Каждый ингредиент заправьте майонезом отдельно: картофель, свёклу с чесноком и смесь моркови с сыром. Соберите салат слоями: сначала картофель, затем сельдь, сверху свёкла и финальный слой — морковь с сыром. Дайте салату настояться 20–30 минут в холодильнике и подавайте. Вкус получается насыщенный, но лёгкий — отличный вариант, когда хочется удивить без лишней сложности.

