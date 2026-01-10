Нехитрая запеканка из капусты улетает целыми противнями: бюджетный рецепт вкусноты

Эта нехитрая капустная запеканка — из разряда тех блюд, которые готовятся из простых продуктов, а результат приятно удивляет. Нежная внутри, с румяной сырной корочкой сверху, она исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть. Отличный вариант для ужина, перекуса или даже завтрака — сытно, просто и очень по-домашнему.

Ингредиенты: капуста — 300 г, яйца — 3 шт., майонез — 3 ст. л., сметана — 3 ст. л., мука — 3 ст. л., крахмал — 0,5 ч. л., разрыхлитель — 0,5 ч. л., сыр — 100 г, соль — по вкусу, растительное масло — для формы.

Приготовление: капусту мелко нашинкуйте, слегка посолите и хорошо разомните руками, чтобы она стала мягче и дала сок. В отдельной миске смешайте яйца, майонез, сметану, муку, крахмал и разрыхлитель до однородного теста. Сыр натрите на крупной терке. Противень смажьте растительным маслом, равномерно распределите капусту, сверху залейте тестом и сразу посыпьте тертым сыром. Запекайте при температуре 180–200 градусов около 20 минут, до золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть, нарежьте порционными кусочками и подавайте. Простая, бюджетная и такая вкусная — неудивительно, что ее просят готовить снова и снова.

