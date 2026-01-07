Капустный масляный пирог готовлю за 30 минут! Заливное тесто, простой рецепт и шикарный вкус

Капустный масляный пирог — настоящая находка, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Нежная капуста, сливочное масло и воздушное заливное тесто делают его особенно вкусным. Рецепт проверенный, простой и всегда удачный.

Ингредиенты: капуста — 500 г, сливочное масло — 125 г, яйца — 3 шт., сметана 20–24% — 5 ст. л., майонез — 3 ст. л., мука — 6 ст. л., соль — 1 ч. л., разрыхлитель — 2 ч. л.

Приготовление: капусту мелко нашинкуйте и выложите в форму для выпечки (удобно использовать разъемную форму диаметром 26 см). Сливочное масло растопите и равномерно полейте им капусту. В миске взбейте яйца, добавьте сметану, майонез, соль и разрыхлитель, затем всыпьте муку и хорошо перемешайте до однородности. Залейте капусту тестом и поставьте форму в духовку, разогретую до 200 °C, на 30 минут. Выпекайте до золотистой корочки.

