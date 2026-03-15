Круче, чем шарлотка, — это не пирог, а золото: со сладкой крошкой и взрывными ягодами брусники

Пирог на жидком тесте с взрывными ягодами брусники и сладкой, хрустящей крошкой штрейзель удивит вас своим вкусом. Он намного круче, чем шарлотка!

Кисло-сладкие ягоды, запеченные в нежном тесте, лопаются во рту, создавая яркие вкусовые акценты, а масляная, рассыпчатая крошка сверху добавляет приятную хрустящую текстуру. Не пирог, а золото!

Для приготовления вам понадобится: для теста — 2 яйца, 200 г сахара, 200 мл сметаны или кефира, 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 200 г свежей или замороженной брусники, 2 ст. л. сахара. Для крошки штрейзель: 100 г муки, 50 г сахара, 50 г сливочного масла.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром, добавьте сметану, затем муку с разрыхлителем и солью, перемешайте до однородности. Форму смажьте маслом, вылейте тесто. Сверху равномерно распределите бруснику, слегка присыпанную сахаром. Для сладкой крошки смешайте муку с сахаром и порубите с холодным маслом. Посыпьте крошкой пирог. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут.

Ранее стало известно, как приготовить вафельно-шоколадное мороженое из двух ингредиентов.