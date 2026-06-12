Пока сезон черешни не кончился — пеки этот пирог. Мы умяли три штуки только за неделю

Пока сезон черешни не кончился — пеки этот пирог. Мы умяли три штуки только за неделю

Если у тебя осталась горсть черешни и банка сгущенки — ты уже на финишной прямой. Этот пирог не требует навыков — только желания.

Ингредиенты

Сливочное масло — 10 г, яйца куриные — 4 шт., мука — 1 стакан, разрыхлитель — 1 ч. л., миндальная эссенция — 1/2 ч. л., ванилин — 1/2 ч. л., кедровые орехи — 1 горсть, черешня — 300 г, сгущенное молоко — 1 банка.

Как готовлю

Сначала взбиваю в блендере яйца, сгущенку, муку, разрыхлитель, ванилин и миндальную эссенцию. Получается жидкое ароматное тесто.

Тем временем мою черешню и удаляю косточки — это самое нудное, но оно того стоит. Форму смазываю маслом, выливаю тесто, сверху топлю ягоды и щедро сыплю кедровыми орешками.

Отправляю в духовку на 180 градусов на 45 минут. Проверяю зубочисткой — если сухая, значит, готово. В теплом виде он просто бомба: с чаем, со сметаной или шариком мороженого.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Самое удивительное: черешня не утонула на дне, а красиво распределилась по всей мякоти. Сгущенка дала нежнейшую карамельную ноту, а кедровые орешки добавили хруста. Рекомендую подавать теплым с шариком ванильного мороженого — гости съедят за минуту.