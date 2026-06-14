Творог, яйцо и немного муки — смешали, скрутили и в духовку: печенье «Спиральки» — мягкое после выпечки

Творожное печенье «Спиральки» — это нежное и очень вкусное домашнее лакомство, которое готовится из простых ингредиентов. Тесто на основе творога получается воздушным и остается мягким после выпечки.
Для приготовления понадобится: 200 г творога (брикет, не рассыпчатый), 1 яйцо, 100 г сахара, 200 г муки, 0,5 ч. л. соды, щепотка соли.
Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и соду, перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое, не липнущее тесто. Разделите тесто на небольшие порции. Каждую порцию скатайте в тонкую колбаску (длиной 10–15 см). Скрутите колбаску в спиральку.
Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкого золотистого цвета.
Личный опыт
Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже испекла печенье по этому рецепту и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в тесто ванильный сахар или цедру лимона для аромата.
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