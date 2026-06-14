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14 июня 2026 в 20:15

Творог, яйцо и немного муки — смешали, скрутили и в духовку: печенье «Спиральки» — мягкое после выпечки

Фото: D-NEWS.ru
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Творожное печенье «Спиральки» — это нежное и очень вкусное домашнее лакомство, которое готовится из простых ингредиентов. Тесто на основе творога получается воздушным и остается мягким после выпечки.

Для приготовления понадобится: 200 г творога (брикет, не рассыпчатый), 1 яйцо, 100 г сахара, 200 г муки, 0,5 ч. л. соды, щепотка соли.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и соду, перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое, не липнущее тесто. Разделите тесто на небольшие порции. Каждую порцию скатайте в тонкую колбаску (длиной 10–15 см). Скрутите колбаску в спиральку.

Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкого золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже испекла печенье по этому рецепту и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в тесто ванильный сахар или цедру лимона для аромата.

Ранее стало известно, как из кабачков приготовить пиццу на сковороде.

Проверено редакцией
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