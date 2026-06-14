Беру слоеное тесто, сыр и нектарин — получается пирог, который гости съедают до последней крошки

Беру слоеное тесто, сыр и нектарин — получается пирог, который гости съедают до последней крошки

Когда хочется чего-то вкусного к чаю, а времени на сложную выпечку нет, этот пирог выручает всегда. Готовое слоеное тесто превращается в хрустящую основу, сочный нектарин добавляет легкую фруктовую кислинку, а сочетание сразу нескольких видов сыра делает вкус по-настоящему ресторанным. Получается эффектный десерт, который выглядит так, будто над ним колдовали полдня.

Секрет этого пирога — в контрасте текстур. Слоеная основа остается воздушной и хрустящей, сыр становится нежным и тягучим, а ломтики нектарина после выпечки приобретают карамельные нотки. Идеальный вариант для семейного чаепития или встречи гостей.

Для приготовления вам понадобится: слоеное тесто — 250 г, нектарин — 1 шт., сыр с голубой плесенью — 50 г, моцарелла — 50 г, творожный сыр — 30 г, яичный желток — 1 шт., сливки — 5 мл, мед — 15 г.

Разморозьте тесто и переложите его на противень. По краям сделайте неглубокие надрезы, формируя бортики. Желток смешайте со сливками и смажьте поверхность теста.

Распределите тонким слоем творожный сыр, затем посыпьте натертой моцареллой. Нектарин нарежьте тонкими ломтиками и разложите сверху. Добавьте кусочки сыра с голубой плесенью.

Выпекайте пирог при температуре 190 градусов около 25–30 минут до золотистой корочки. Готовую выпечку слегка полейте жидким медом и сразу подавайте к столу, пока сыр остается мягким и тягучим.