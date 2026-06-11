Мало ингредиентов — много угощения: взбиваю яйца с сахаром и мукой и за 12 минут пеку мини-печенья

Мало ингредиентов — много угощения: взбиваю яйца с сахаром и мукой и за 12 минут пеку мини-печенья

С этим рецептом из минимального набора ингредиентов получается целая гора маленьких, хрустящих, ароматных печенек. Палочка-выручалочка для тех, кто хочет побаловать семью домашней выпечкой без лишних хлопот.

Ингредиенты

Вам понадобится: 200 г сливочного масла (комнатной температуры), 100 г сахара, 1 яйцо, 300 г муки.

Как приготовить

Масло взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте яйцо, взбейте. Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое, не липнущее тесто. Переложите тесто в кондитерский мешок (или в плотный пакет), отрежьте кончик.

Отсадите маленькие круглые печенья на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–12 минут до легкого золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru уже попробовала приготовить мини-печенья по этому рецепту и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в тесто ванильный сахар или цедру лимона для аромата. Печенье можно посыпать сахарной пудрой.

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