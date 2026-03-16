Гортензии больше не в моде — теперь роскошный сад без танцев с бубном. Этот гость цветет без остановки и не боится зноя

Пентас ланцетный (Pentas lanceolata) — это удивительное растение, которое пока не получило должного признания среди садоводов, хотя по своим характеристикам и декоративным качествам оно заслуживает особого внимания. Его яркие звездчатые соцветия, собранные в плотные зонтики, распускаются с июня и до самых заморозков, не теряя интенсивности цвета. Палитра оттенков впечатляет: от белоснежного и нежно-розового до насыщенно-красного и фиолетового.

Пентас не только невероятно красив, но и неприхотлив. Он одинаково хорошо растет в открытом грунте и в контейнерах, украшая балконы и террасы. Его нектар привлекает бабочек и пчел, превращая сад в живой, дышащий оазис. Растение не боится жары и засухи, но благодарно отзывается на регулярный полив. В средней полосе пентас часто выращивают как однолетник, а с наступлением холодов можно занести его в дом, где он продолжит цвести на подоконнике. Посадите эту африканскую звезду однажды — и она станет главным украшением вашего сада.

