Россиянка пострадала в ОАЭ после инцидента со сбитым дроном МИД РФ: россиянка пострадала в ОАЭ после инцидента со сбитым беспилотником

В ходе конфликта на Ближнем Востоке пострадала гражданка России, проживающая в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова. По его словам, инцидент произошел в эмирате Абу-Даби. Женщина получила травмы после происшествия со сбитым беспилотником.

Он уточнил, что состояние пострадавшей не вызывает опасений. Официальной информации о других пострадавших на данный момент не поступало.

Он уточнил, что состояние пострадавшей не вызывает опасений. Официальной информации о других пострадавших на данный момент не поступало.

На прошлой неделе советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил о намерениях правительства пересмотреть международные и региональные отношения с партнерами из Ирана. По его словам, руководство хочет выяснить, «на кого можно положиться».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о прошедшем третьем раунде переговоров между Ираном и США. Посредником выступил Пакистан. По словам Вэнса, переговоры длились 21 час.