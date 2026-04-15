Россиянка пострадала в ОАЭ после инцидента со сбитым дроном

МИД РФ: россиянка пострадала в ОАЭ после инцидента со сбитым беспилотником

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В ходе конфликта на Ближнем Востоке пострадала гражданка России, проживающая в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова. По его словам, инцидент произошел в эмирате Абу-Даби. Женщина получила травмы после происшествия со сбитым беспилотником.

В результате инцидента со сбитым беспилотником в эмирате Абу-Даби пострадала проживающая в ОАЭ россиянка, которая самостоятельно обратилась за медицинской помощью, — заявил Климов.

Он уточнил, что состояние пострадавшей не вызывает опасений. Официальной информации о других пострадавших на данный момент не поступало.

На прошлой неделе советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил о намерениях правительства пересмотреть международные и региональные отношения с партнерами из Ирана. По его словам, руководство хочет выяснить, «на кого можно положиться».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о прошедшем третьем раунде переговоров между Ираном и США. Посредником выступил Пакистан. По словам Вэнса, переговоры длились 21 час.

ВСУ остались без «подпитки» в Константиновке: успехи ВС РФ к утру 15 апреля
Врач ответила, как отличить аллергию от простуды
Россия вывезла более 600 человек со стройки иранской АЭС «Бушер»
Суд вынес приговор подростку за подготовку теракта на железной дороге
Врач рассказал, как аллергикам чувствовать себя лучше в период цветения
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 апреля
Автоэксперт рассказала о трендах машин будущего
Мясорубка Зеленского: ЕС подписал украинцам смертный приговор
Врач объяснила, почему у женщин появляется «вдовий горб»
Россиянам рассказали о бесплатной пересадке органов
В России раскрыли схему мошенников с фальшивыми надбавками к пенсии
Самолет «Авроры» подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока
Россиянка пострадала в ОАЭ после инцидента со сбитым дроном
Вице-президент США высказался о финансировании Украины
Иран начал раскопку ракетных тоннелей после ударов США и Израиля
В Тихом океане удар США по судну привел к гибели четырех человек
Льготы при трудоустройстве: что положено матерям, студентам и многодетным
Аэропорты Пензы и Саратова временно закрыли
Умер московский адвокат и правозащитник Юрий Костанов
«Война и мир» Андреасяна: что не так с фильмом — мнение критиков и зрителей
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

