«Война и мир» Андреасяна: что не так с фильмом — мнение критиков и зрителей

Режиссер Сарик Андреасян работает над экранизацией романа Льва Толстого «Война и мир». В соцсетях появились первые фото героев в костюмах. Премьера фильма намечена на 18 февраля 2027 года. Кто сыграет главные роли, чего ждут от сериала зрители и критики — выяснил NEWS.ru.

Кто сыграет Наташу, Болконского и Безухова

Фильм Андреасяна находится в начальной стадии производства, но уже известны имена исполнителей главных ролей. В образе двадцатичетырехлетнего Пьера Безухова предстанет 44-летний Николай Шрайбер (известный по ролям в картинах «Хрустальный», «Аритмия», «Резервация» и других), артист атлетического телосложения. Роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко, известный работами в сериалах.

На роль Наташи Ростовой режиссер утвердил набирающую популярность актрису Полину Гухман, светскую красавицу Элен Курагину сыграет жена Андреасяна Лиза Моряк. Образ беспринципного красавца Анатоля Курагина на экране воплотит Матвей Лыков. Николая Ростова играет Александр Метелкин, Соню Ростову — Таисья Калинина. Федор Лавров исполнит роль Платона Каратаева.

Сценарий пишет Алексей Гравицкий. Он уже работал с Андреасяном на многих его проектах — «Жизнь по вызову», «Домовенок Кузя», «Сказка о царе Салтане», «Онегин» и других.

Николай Шрайбер в роли Пьера Безухова Фото: «Атмосфера кино»

Что зрители говорят о фильме Сарика Андреасяна «Война и мир»

Интернет-пользователи оставляют преимущественно негативные комментарии в Сети — не верят в то, что режиссеру удастся снять достойную ленту. «Сарик продолжает издеваться над русской классикой, почему ему это сходит с рук?» — пишет один из зрителей в комментариях к анонсу будущей картины на сайте kino-teatr.ru.

Тот факт, что многие артисты существенно старше своих героев, также вызывает недовольство у интернет-пользователей. «Неужели нельзя было выбрать исполнителей помоложе? Я не люблю фильм Сергея Бондарчука за то, что там большинство артистов возрастные, и это смазывает впечатление», — пишет одна из посетительниц на том же ресурсе.

Безухова в исполнении Шрайбера будущие зрители картины называют пенсионером. Андреасян объяснил свой выбор тем, что увидел в артисте органику Пьера — большого ребенка, каким его описывает Толстой. Режиссер также отметил, что возраст актеров в кино — не самое важное.

«Когда мы смотрим „Войну и мир“ в Театре имени Евгения Вахтангова, нас не смущает, что возраст актеров и персонажей не совпадает. Мы сидим и получаем удовольствие. Возраст — это единственное, что может обсудить человек, не погруженный в книгу... Я четко уверен, что те повороты, которые происходят в жизни Пьера Безухова, не могут происходить у 20-летнего парня — именно столько Пьеру в начале романа», — сказал Андреасян в интервью ресурсу «Кинопоиск».

Некоторые комментаторы критикуют Моряк, утверждая, что Андреасян якобы тащит жену почти во все свои фильмы. Она старше своей героини Курагиной на десять лет. В Лыкове зрители не видят идеального красавца Анатоля.

О съемках Бондаренко в фильме мнения зрителей разделились. Многие считают его подходящим для роли и привлекательным. «Бондаренко — Андрей Болконский?! Ого! Посмотрю», — пишет один из зрителей на сайте kino-teatr.ru.

Часть зрителей встали на сторону Андреасяна и напомнили критикам, что режиссер не привлекает государственные деньги. У него с братом своя кинокомпания — они используют собственные и партнерские средства. Кроме того, сегодня мало кому из режиссеров интересна экранизация классики, а он снимает, честь ему и хвала, пишут поклонники режиссера.

«Очень странные комменты: „Андреасян замахнулся“. Ему спасибо надо сказать — то на „Евгения Онегина“ замахивается, то на „Войну и мир“. Кто еще из современников интересно популяризирует классику, как он? Никто! Так что молодец Сарик, давай!» — считает один из пользователей.

Что кинокритики говорят о фильме Сарика Андреасяна «Война и мир»

Исполнительница роли Ростовой в картине Бондарчука, заслуженная артистка РСФСР Людмила Савельева сказала в интервью StarHit, что «Война и мир» является сложным фильмом для экранизации.

«Странно, что Андреасян вообще взялся за „Войну и мир“. Других идей, что ли, нет? В Европе как-то тоже взялись за экранизацию Толстого — вышло ужасно (речь идет о британском мини-сериале „Война и мир“ производства BBC ONE. — NEWS.ru). Даже американцы снимали картину с Одри Хепберн — она не идет в сравнение с нашей. Лучше, чем было, уже не сделать», — считает она.

Лиза Моряк в роли Элен Курагиной Фото: «Атмосфера кино»

Такой же точки зрения придерживается первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко. «Я не думаю, что Сарик Андреасян относится к категории режиссеров, которым можно доверить такое великое произведение», — предположила собеседница.

Кинокритик Александр Шпагин назвал желание Андреасяна экранизировать классику коммерческим ходом. Он напомнил, что любая классика — это бренд, поэтому фильм будут смотреть. «Написано „Евгений Онегин“ или „Москва слезам не верит“ — и все побежали смотреть», — считает критик.

Вместе с тем он усомнился в том, что у Андреасяна получится серьезная кинокартина. Шпагин высказал мнение, что у режиссера плохо с экранизациями. «Я уверен, что „Война и мир“ будет таким же конфетно-гламурным фильмом, как снятый им же „Евгений Онегин“», — подчеркнул он.

При этом Шпагин отметил, что Андреасян отлично снимает драматические фильмы о современности. «Он прекрасный трагик, хотя этого, возможно, сам не знает. „Землетрясение“ и „Непрощенный“, несмотря на плохую игру Дмитрия Нагиева, „Мужское слово“ с талантливым Павлом Прилучным и „Жизнь по вызову“ у меня вызвали восторг. „Жизнь по вызову“ — лучший сериал о проститутках, там все точно и умно», — высказал мнение эксперт.

