Многодетность, поздравления для Путина, съемки у мужа: как живет Лиза Моряк

Актриса Лиза Моряк недавно сообщила, что они с супругом, режиссером Гариком Андреасяном, ждут третьего ребенка. Что известно о жизни звезды, какие последние новости выходили о ней?

Как прославилась Лиза Моряк

Лиза Моряк появилась на свет 30 сентября 1995 года в городе Твери в простой семье. У нее есть младшая сестра по имени София. С детства Лиза увлекалась творчеством: она посещала драматический кружок при Тверском театре юного зрителя, а также занималась хореографией и балетом.

Артистка также пробовала свои силы в модельном бизнесе, но прославиться на этом поприще не получилось. Позже Моряк поступила в Высшее театральное училище им. Щепкина, которое она с успехом окончила в 2016 году.

В кино она дебютировала в 2015 году в эпизоде фильма Сергея Аксенова «Москва, я терплю тебя». Первую главную роль молодая актриса получила в 2020 году. В сериале «Любовь в нерабочие недели» ей досталась роль Кристины.

Моряк добилась настоящего успеха благодаря участию в сериале «Жизнь по вызову». В этом проекте она сыграла Настю, которая начинала как эскортница, затем стала администратором, а впоследствии и владелицей эскорт-агентства.

Как сложилась личная жизнь Лизы Моряк

Лиза Моряк в 2019 году стала встречаться с режиссером Сариком Андреасяном. Они познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда кинопродюсер был женат. Их роман начался уже после развода.

В 2022 году пара сыграла свадьбу. В 2023 году у них родилась дочь Элизабет, в 2025 году — дочь Шарлиз.

23 марта Андреасян и Моряк в соцсетях сообщили, что ожидают третьего ребенка. Лиза поделилась радостью и гордостью от предстоящего пополнения в семье.

«Сядьте, если стояли. В нашей семье скоро появится новый человечек, наши сердца переполняет радость и гордость. Третий ребенок — это не просто очередное пополнение, это новый этап, новый вызов. С появлением третьего ребенка мы официально становимся многодетной семьей», — написала актриса.

Что Лиза Моряк говорила о съемках у мужа

Лиза Моряк рассказывала, что не видит ничего плохого в том, что ее муж часто дает ей главные роли в своих проектах. Андреасян утверждает, что снимает жену в своих проектах, потому что считает ее талантливой актрисой.

«Если честно, я правда считаю, что моя жена — великая актриса и лучше нее никто бы не сыграл», — отмечал он.

Андреасян в феврале 2026 года дал оценку комментариям о том, что он регулярно снимает в своих фильмах супругу. Он высказался на премьере картины «Сказка о царе Салтане», заявив, что относится к таким замечаниям спокойно и не считает их критикой.

По его мнению, практика работы с постоянным актерским составом характерна для многих известных режиссеров. Он привел в пример своих кумиров, которые десятилетиями работают с проверенными артистами.

«Дело в том, что я к этому отношусь очень спокойно. Я не считаю, что это критика. Потому что мои любимые режиссеры, такие как Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино и так далее, всю жизнь, десятилетиями снимают одних и тех же артистов. И весь мир только восхищается этим. Я не понимаю, почему я вдруг должен оправдываться за то, что я десятый раз снимаю Павла Прилучного или восьмой раз снимаю Лизу Моряк. <...> Это нормально, что у каждого режиссера есть свой пул любимых артистов», — уточнил Андреасян.

Также режиссер ответил на вопрос о возможных поблажках для супруги на площадке, подчеркнув, что в работе они общаются исключительно как режиссер и актриса, а личные отношения остаются за кадром. По его словам, это необходимо для профессиональной атмосферы и уважения к другим членам съемочной группы.

Чем Лиза Моряк занимается сейчас, говорила ли об СВО

Лиза Моряк продолжает творческую деятельность. В 2025 году с ней на экраны вышли ленты «Жизнь по вызову. Фильм» и «Искусство соблазна». Также она снялась в картинах «Простоквашино», «Сказка о царе Султане», «Жизнь по вызову — 4» и «Искусство соблазна — 2».

Моряк не высказывалась о спецоперации и своей политической позиции. При этом 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, Моряк, используя нейросеть, создала и опубликовала совместное фото с российским лидером. К нему она добавила поздравление.

«Оставайтесь всегда таким же сильным, здоровым, энергичным. Желаю хорошего настроения, успехов и благополучия!» — пожелала актриса.

